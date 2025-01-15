綠委聲請憲訴法暫時處分 黃國昌：法律未生效 司法院別護航

立法院司法及法制委員會邀請司法院專案報告，針對憲法訴訟法預防性的權利救濟，司法院證實，今天有收到民進黨委員的具狀聲請。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，希望司法院不要為了護航民進黨，淪落到不惜自打臉。

黃國昌表示，總統尚未依法公告，法律未生效前根本不構成法規範，不符合憲法訴訟法的要件，憲法法庭依法應予以駁回。黃國昌說，相關論述在今早質詢時已經清楚表明，希望司法院不要為了護航民進黨，淪落到不惜自打臉。

憲法法庭書記廳廳長楊皓清今說，如果是暫時處分，根據司法院的報告，預防性的權利救濟跟暫時性的權利救濟是分開處理，如果是暫時處分，目前針對憲訴法的話，今天早上來的時候人民有聲請，剛剛在開會期間，書記廳有傳訊息給他，有收到民進黨委員具狀聲請，憲法審查以及暫時處分。