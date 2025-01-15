憲訴法適用「預防性權利救濟」司法院：依個案審認決定
立法院上週針對「憲法訴訟法覆議案」進行表決，結果遭到在野黨否決，政委林明昕提出「預防性權利救濟」的想法。立法院司法及法制委員會今天邀請司法院、法務部率所屬相關單位列席就「司法訴訟實務上關於預防性權利救濟之適用」進行專題報告，並備質詢。司法院表示，「預防性權利救濟」於憲法訴訟程序之適用與實務運作，屬審判事項，應由憲法法庭依具體個案審認決定。
針對憲訴法是否準用預防性權利救濟，法務部政務次長黃世杰表示，憲訴法由司法院主管，尊重司法院意見，不過從法律解釋的角度來看，確實憲訴法有準用行政訴訟法、民事訴訟法的相關條文，所以法源依據上有可能，但是否適用於特定概念與項目，應由憲法法庭決定。
憲法法庭書記廳廳長楊皓清說，如果是暫時處分，根據司法院的報告，預防性的權利救濟跟暫時性的權利救濟是分開處理的，目前就預防性的權利救濟定位在準用刑事法或是民事訴訟法的話，目前是沒有。
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