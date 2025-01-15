司法院證實：收到民進黨立委針對憲訴法暫時處分具狀聲請

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院進行專案報告，國民黨立委吳宗憲詢問，司法部是否已經收到對於這次憲法訴訟法預防性的權利救濟？司法院證實今天有收到民進黨51位委員共同申請的暫時處分。

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院和法務部報告「司法訴訟實務上關於預防性權利救濟之適用」，司法院和法務部報告昨天送抵立院。吳宗憲表示，到現在為止，有任何機關、或是個人對於這次憲法訴訟法有預防性的權利救濟？

憲法法庭書記廳廳長楊皓清說，如果是暫時處分，根據司法院的報告，預防性的權利救濟跟暫時性的權利救濟是分開處了的，目前就預防性的權利救濟定位在準用刑事法或是民事訴訟法的話，目前是沒有。

不過，楊皓清也說，如果是暫時處分，目前針對憲訴法的話，今天早上來的時候人民有聲請，剛剛在開會期間，書記廳有傳訊息給他，今天有收到民進黨委員具狀聲請，憲法審查以及暫時處分。