拿已送案件提預防性權利救濟 劉靜怡：突然急迫、必要了？

憲法訴訟法覆議案上周遭立院否決，民進黨政府正在思考「預防性權利救濟」，傳已有律師以其他案件名義聲請暫時處分，若目前8位大法官超過半數同意，即使總統公布施行憲訴法，也可馬上裁定凍結。台大國發所長劉靜怡今天表示，現在是突然有了急迫性和必要性嗎？

劉靜怡表示，要藉由「他案」「補充」提出「暫時處分聲請」，也不是完全不行啦，只是即使如此仍然必須證明該聲請的確合乎暫時處分的條件。而且，不少已經受理的案件都已經送進憲法法庭很久很久了，這是基本法律常識，現在是突然有了急迫性和必要性嗎？

劉靜怡說，至今也沒看到憲法法庭排出今年的言詞辯論日期，先前被取消言辯又沒重排的案子更別說了，連言辯日期都沒有，就是沒有做成判決的時間壓力吧？同時，找已受理案當憲訴法釋憲的解套路徑，當然必須聲請人及其律師全力配合嘛，這就是「轉來轉去」吧。