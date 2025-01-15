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憲訴法沒公布能暫時處分？ 黃世杰：在法源依據上有可能

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
憲法訴訟法覆議案上周遭立院否決，民進黨政府日前拋出的「預防性權利救濟」備受關注。法務部副部長黃世杰今天表示，憲訴法準用行政訴訟法、民事訴訟法的條文，所以在法源依據上有可能。圖／聯合報系資料照片
憲法訴訟法覆議案上周遭立院否決，民進黨政府日前拋出的「預防性權利救濟」備受關注。法務部副部長黃世杰今天表示，憲訴法準用行政訴訟法、民事訴訟法的條文，所以在法源依據上有可能。圖／聯合報系資料照片

憲法訴訟法覆議案上周遭立院否決，民進黨政府日前拋出的「預防性權利救濟」，備受關注。法務部副部長黃世杰今天表示，憲訴法準用行政訴訟法、民事訴訟法的條文，所以在法源依據上有可能。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部報告「司法訴訟實務上關於預防性權利救濟之適用」，司法院和法務部報告昨天送抵立院。

黃世杰在會議前接受媒體聯訪。黃世杰表示，因為憲訟法由司法院主管，當然尊重司法院的看法，不過從法律解釋的角度來看，確實憲訴法有準用行政訴訟法的條文，也準用民事訴訟法的條文，所以在法源依據上有可能，但是是否適用這麼特定的概念跟項目，應該由審判機關，也就是憲法法庭來決定。

至於憲法法庭是否可以自提暫時處分，黃世杰說，提案機關目前沒有任何說明跟信息，審判的核心事項應該由審判機關在各案中自行決定。

司法院 憲法法庭 憲法訴訟法 民進黨 覆議案 黃世杰

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