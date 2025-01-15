法律沒公布能否暫時處分？ 司法院：若無牴觸可準用行政訴訟法

憲法訴訟法覆議案上周遭立院否決，民進黨政府日前拋出的「預防性權利救濟」，因為攸關大法官能否在法案公布前、生效前就裁定暫時處分，而備受關注。立法院司法及法制委員會今邀相關部會進行專案報告，司法院書面報告指出，在民事、家事和行政訴訟，都有類似機制。司法院特別強調，憲訴法有「與行政訴訟法之規定不相牴觸者可準用」的規定。

司法院的報告，形同認可法律能否在公布前宣布失效，將可「準用」行政訴訟法規定。

國民黨立委羅智強表示，憲法訴訟法作為法律，其制度變化當然屬立法權的範疇，倘若憲法法庭要違背法理，對尚未生效的憲訴法做成暫時處分，其實就是司法權對立法權的侵害，更是對民意和民主政治的不尊重，這才叫毀憲亂政、破壞民主。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部報告「司法訴訟實務上關於預防性權利救濟之適用」，司法院和法務部報告昨天送抵立院。法務部報告指出，民事訴訟法第246條、行政訴訟法則於第115條為我國民事訴訟及行政訴訟制度上，關於「將來給付之訴」或「預防性權利救濟」之法律依據，並逐一說明其實務見解。

法務部強調，由於民事訴訟法、行政訴訟法均非法務部主管之法規，法務部暨所屬機關亦非適用上開法規做成裁判之機關，是相關條文之要件、涵攝範圍以及在實務個案之具體適用，本部尊重司法院基於法規主管機關職權所作解釋，以及法官於個案裁判時本於審判獨立所為見解。

司法院指出，以預防性權利救濟作為審理之案件類型，憲訴法尚無直接明文。惟憲訴法第46規定：「行政訴訟法之規定，除本法或審理規則別有規定外，與本法性質不相牴觸者，準用之。」從而除憲訴法或憲法法庭審理規則已有規定外，憲法法庭審理案件時，得於性質不相牴觸範圍內，準用行政訴訟法相關規定。

司法院表示，暫時處分裁定具有定暫時法律狀態之效果，且影響重大，個案是否符合憲訴法所定要件而得為暫時處分之裁定，以及憲法法庭依本院釋字第585號解釋意旨進行法益權衡結果，作成暫時處分之利益是否顯然大於不作成之不利益等，均須由憲法法庭依具體事態判斷。司法院強調，該院職司司法行政，為維護大法官獨立審判，不便對具體個案表示意見。

國民黨立委李彥秀呼籲，儘速補提名德高望重的大法官，讓大法官人數符合憲訴法的開會人數，才是化解憲政僵局的治本之道。