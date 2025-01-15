憲訴法攻防 傳有律師以他案聲請暫時處分

憲法訴訟法覆議案上周遭立院否決，民進黨政府正在思考「預防性權利救濟」。立院司法及法制委員會今天邀請法務部與司法院專案報告。司法院表示，預防性權利救濟於憲法訴訟程序之適用與實務運作，屬審判事項，應由憲法法庭依具體個案審認決定；法務部則表示，尊重司法院基於法規主管機關職權所作解釋。

兩大爭議 今詢答焦點

司法院和法務部的書面報告昨天送抵立院。立院人士表示，法務部及司法院只論述各訴訟法制上的預防性權利救濟，但都沒有提及爭議問題：一、憲法法庭可否受理「未公布法律」；二、憲訴法主管機關是司法院，行政院可以針對憲訴法聲請釋憲嗎？相關疑問，預料也將是今天委員會詢答焦點。

對於憲訴法覆議案遭立院否決，行政院長卓榮泰昨表示，感到強烈遺憾，後續還會有許多的憲法的權利和救濟的程序，行政院委由政務委員林明昕正在蒐集各方的意見，會再繼續研議。卓揆說，因覆議案是經總統核可，移請立法院提起覆議的，所以他也向賴清德總統報告整個覆議案最終的結果，會在於憲法規定底下，採取一樣的態度來因應後續。

傳出林明昕「找人送案」聲請釋憲與暫時處分，但行政院否認，重申所有救濟方式都還在評估中。國民黨立委吳宗憲質疑，林明昕拋出的「預防性權利救濟」是民事訴訟的概念；他批評民進黨永遠都是拿極端的少數理論來挽救統治權，反而把台灣推向莫名其妙的對抗。

民眾黨立院黨團總召黃國昌也表示，行政院先是不斷對外放話，然後再不斷自我澄清，「手法之拙劣，彷彿把人民當傻瓜」。

另闢蹊徑 凍結憲訴法

但據了解，已有律師以其他案件名義聲請暫時處分，若目前八位大法官超過半數同意，即使總統公布施行憲訴法，也可馬上裁定凍結。

據了解，在立法院三讀通過憲法訴訟新制時，就傳出有律師團體想聲請暫時處分。司法院不否認最近有收到聲請暫時處分的案件。可能解套方式，是律師從已獲受理的案件中「補充提出暫時處分」，希望藉由他案讓剛修正通過的憲訴法馬上被凍結。

司法院向立法院提出的報告指出，以預防性權利救濟作為審理之案件類型，憲訴法尚無直接明文，惟憲訴法第四十六規定：「行政訴訟法之規定，除本法或審理規則別有規定外，與本法性質不相牴觸者，準用之。」亦即，得於性質不相牴觸範圍內，準用行政訴訟法相關規定。但司法院表示，暫時處分裁定具有定暫時法律狀態之效果，且影響重大，須由憲法法庭依事態判斷，司法院不便對個案表示意見。