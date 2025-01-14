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台大法律校友學生連署 反惡修憲訴法拒癱瘓法庭

中央社／ 台北14日電

立法院10日否決行政院所提憲訴法覆議案，台大法律學院校友暨在校學生今天發表反對惡修憲法訴訟法連署聲明，不能坐視憲法法庭癱瘓，希望成為憲法法庭的後盾。

經濟民主連合智庫召集人、台大法律系校友賴中強今天在臉書發文，分享台大法律人拒絕癱瘓憲法法庭聲明連署，目前已有30名校友響應連署，逾500人對此臉書貼文按讚。

台大法律學院（系、所）校友暨在校學生反對惡修憲法訴訟法連署聲明指出，立法院於2024年12月20日修正通過憲法訴訟法第4條、第30條、第43條，大幅提高憲法法庭作成判決或裁定的困難度；新修正的憲法訴訟法將造成癱瘓憲法法庭，更使憲法法庭可能受立法院操縱。

連署聲明提到，立法院希望透過大幅度削弱，甚至癱瘓司法權的方式以達實質擴權的目的，是破壞權力分立，也是傷害民主憲政秩序，新修正憲法訴訟法為達削弱司法權的目的，竟犧牲人民基本權利的保護，令人不能認同。

連署聲明表示，身為法律學習者，民主憲政秩序是唯一的信仰，基於所知所學，不能坐視憲法法庭癱瘓，不能眼看權力分立傾頹，因此選擇站出來，成為憲法法庭的後盾，讓憲法法庭知道人民希望憲法法庭能持續維護憲法、守護人權，也希能讓更多人瞭解這個議題，一起守護自由的生活。

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