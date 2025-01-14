聽新聞
0:00 / 0:00
憲訴法沒公布能暫時處分？ 吳宗憲：釋憲史上沒前例
憲法訴訟法覆議案上周遭立法院否決，傳出行政院政務委員林明昕「找人送案」聲請釋憲與暫時處分，且司法院近日確實有收到暫時處分聲請書狀，憲法法庭受否裁定凍結新通過的憲訴法，備受關注。國民黨立委吳宗憲今天表示，釋憲史上沒前例，盼大法官勿帶頭破壞憲政體制。
吳宗憲表示，釋憲史上，目前並沒有任何針對尚未生效的法律，大法官予以暫時處分的案例。
吳宗憲指出，依照憲法訴訟法第43條，暫時處分必須是為避免憲法所保障之權利或公益遭受難以回復之重大損害，且有急迫必要性，而無其他手段可資防免時，憲法法庭始得為暫時處分之裁定；但如果是尚未生效的法律，殊難想像會造成誰的權利受損，且是難以回復的重大損害。
吳宗憲強調，該條規範暫時處分，會讓法律失其效力，亦即暫時停止該法律之效力，但法律都還沒生效前，如何停止它的效力？他希望大法官能秉持憲法守護者之精神，勿帶頭破壞憲政體制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言