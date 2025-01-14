憲法訴訟法覆議失敗 政治社科學者連署反對修惡

立法院10日否決行政院所提憲法訴訟法覆議案，有政治與社會科學學術工作者發起連署，反對憲訴法修惡，呼籲各界一起守護民主政治，已有逾70名學術或實務工作者響應。

多名學者發起「政治與社會科學學術工作者守護憲政秩序」聲明，並於今天在媒體投書，呼籲掌握立院多數的中國國民黨和台灣民眾黨應回復正常立法程序，讓每個法案都獲得合理審查與討論，同時尊重憲法以及法律對立法院職權行使的職權規範。

連署聲明指出，立法院於2024年12月20日，在未經正常立法程序的審查、也沒有經過任何討論、甚至當場塗改條文以臨時動議方式提出新案的狀況下，三讀通過憲法訴訟法修正案，實質上將讓憲法法庭無法運作；目前已看到各樣違反正常立法程序所訂出的高度爭議法案，對民主政治與憲政體制的基本原則已造成嚴重危害。

連署聲明表示，身為政治與社會科學的學術工作者，決定要站出來發聲，反對憲訴法修惡，同時呼籲各界一起採取行動，守護民主政治；此次憲訴法的修惡，是去年國會擴權法案的延伸，實際上就是立法權要讓司法違憲審查制度無法運行，立法院透過憲訴法修法與大法官人事同意權，讓憲法法庭無法行使對於法律的違憲審查。

連署聲明提到，本屆立法院到目前為止的各項作為都已侵害到憲法秩序，包括制度層面，讓立院身兼司法官的功能同時還可執行各種懲戒，成為政府之上的「太上國會」；錢的層面，除了杯葛總預算，還修改財政收支劃分法，大幅弱化中央政府的財政權；人事的層面，則包括各種人事審查案的刻意拖延、惡意杯葛等。

連署聲明認為，在野黨對執政黨的「監督與制衡」已超越應有的程序、規範，過程顯然都出現立法過程的「重大明顯瑕疵」，因此呼籲在任的司法院大法官，應承擔守護憲政民主根本秩序的職責，捍衛司法權的獨立與自主性，阻止並糾正各種違憲的法律以及立法行為。

連署聲明也呼籲並鼓勵一般民眾，積極參與公共事務，瞭解憲政秩序的基本規範，瞭解當前所面臨的各種爭議法案內容，並勇於發聲，盡可能地支持與參與各種守護民主秩序的行動。