「找人」聲請暫時處分卡憲訴法？ 政院否認：仍在評估救濟方式

藍白聯合修正憲法訴訟法，回復憲法法庭大法官參與評議與宣告違憲門檻，行政院提出覆議遭否決，如今傳出行政院政務委員林明昕「找人送案」聲請釋憲與暫時處分，不過行政院方面否認，重申所有救濟方式都還在評估中。

立院10日否決行政院提出的憲法訴訟法覆議案，總統府、行政院13日陸續收到立院覆議案咨文，依時程，賴清德總統最遲23日前公布，新法最晚25日生效。司法院不否認最近有收到聲請暫時處分的案件，外界解讀，行政部門可能從已獲受理的案件中「補充提出暫時處分」，希望藉由他案讓剛修正通過的憲訴法，即使公布施行也可馬上被凍結。

行政院人士否認已經透過法界聲請暫時處分，強調救濟方案還在評估中。行政院長卓榮泰今天則在出席公開活動時表示，林明昕正在蒐集各方的意見，行政院會繼續地研議。也會在於憲法的規定底下，和賴總統採取一樣的態度來因應後續。

卓榮泰說，行政院已經善盡憲政機關的責任，後續還會有許多的憲法的權力跟救濟的程序，他已經聽到很多公法學者提出相當多的論述跟觀點，其中也有對於過去針對釋憲案各種不同的案例，有提出過很多過去案例的說明。他強調，行政院希望維持憲法五院體制的正常運作，讓司法院大法官會議（憲法法庭）能夠對人民的基本權利做最終的保障。