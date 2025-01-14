阻憲訴法上路傳政委找人遞狀？ 司法院：已受理案件補充提暫時處分　

藍白聯合修正憲法訴訟法，回復憲法法庭大法官參與評議與宣告違憲門檻，行政院提覆議遭否決，如今傳出行政院政務委員林明昕「找人送案」聲請釋憲與暫時處分，據了解，司法院最近確實有收到暫時處分聲請書狀，是就憲法法庭已受理的聲請案「補充提出暫時處分」，若當今８位大法官過半數認為先前已受理的案件，受到急迫影響而裁定凍結新通過的憲訴法，恐再掀波瀾。

立院10日否決行政院提出的憲法訴訟法覆議案，總統府、行政院13日陸續收到立院覆議案咨文，依時程，賴清德總統最遲23日前公布，新法最晚25日生效。朝野法律戰怎麼打？外界關注。

在立法院三讀通過新制時，就曾傳出有律師團體想聲請暫時處分。司法院不否認最近有收到聲請暫時處分的案件，憲法法庭書記廳表示，外界所關切的都是「審判事項」，不便說明，憲法法庭只就受理案件公開書狀。

從目前憲法法庭網站上來看，並無新收受理案，最有可能解套方式，是律師從已獲受理的案件中「補充提出暫時處分」，希望藉由他案讓剛修正通過的憲訴法，即使公布施行也可馬上被凍結。

憲訴法2022年才上路，修法主因在於大法官審理案件，規定大法官解釋應有出席人數三分之二以上同意。實務上，要拿到15席大法官中的10票，要作成解釋需要更多的說服。司法院在2023年把憲訴法改為大法官現有總額三分之二以上參與評議，大法官現有總額過半數同意，就可作違憲或合憲判決；以目前大法官現有總額只有8人，要評決只需要5票。

不過立法院會去年12月20日三讀修正通過憲訴法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名，另參與評議的大法官人數不得低於10人，要宣告違憲時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。但條文並未規定「立法院一直不通過」怎麼辦？若總統無法提出讓國會同意的人選，讓現有7名缺額不斷陷入提名、不同意、再提名、再不同意的惡性輪迴？已成政治問題。

如果朝野僵局不解，2027年10月還有4名大法官任滿，僅剩4名大法官時，憲法法庭還有底氣評議、宣判嗎？