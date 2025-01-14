憲訴法覆議案遭立法院否決 卓榮泰：強烈遺憾、研議後續救濟

憲法訴訟法覆議案遭立法院否決，行政院長卓榮泰今天表示，這是一個無可逆轉的結果，他表達強烈的遺憾，行政院已經善盡了憲政機關的責任，至於後續還會有許多的憲法的權利和救濟的程序，行政院委由政委林明昕正在蒐集各方的意見，會繼續研議。

卓榮泰今天上午出席農業部舉行的第一屆國家食農教育傑出貢獻獎頒獎典禮，對於媒體問及看法，他表示，行政院對憲法訴訟法提出覆議，但是未能應邀到立法院作報告和說明，「我們就覺得這是一個無可逆轉的結果，我表達強烈的遺憾」。

卓榮泰說，身為唯一可以提出覆議的憲政機關，行政院已經善盡了憲政機關的責任，至於後續還會有許多的憲法的權利和救濟的程序，他也聽到很多公法學者提出相當多的論述及觀點，其中也有對於過去針對釋憲案各種不同的案例提出過很多過去案例的說明，這一點行政院委由政委林明昕正在蒐集各方的意見，會繼續研議。