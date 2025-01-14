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憲訴法覆議案遭立法院否決 卓榮泰：強烈遺憾、研議後續救濟

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
憲訴法覆議案遭立法院否決，行政院長卓榮泰上午出席農業部「第一屆國家食農教育傑出貢獻獎」頒獎典禮時回應媒體表達強烈遺憾。記者陳正興／攝影
憲訴法覆議案遭立法院否決，行政院長卓榮泰上午出席農業部「第一屆國家食農教育傑出貢獻獎」頒獎典禮時回應媒體表達強烈遺憾。記者陳正興／攝影

憲法訴訟法覆議案遭立法院否決，行政院卓榮泰今天表示，這是一個無可逆轉的結果，他表達強烈的遺憾，行政院已經善盡了憲政機關的責任，至於後續還會有許多的憲法的權利和救濟的程序，行政院委由政委林明昕正在蒐集各方的意見，會繼續研議。

卓榮泰今天上午出席農業部舉行的第一屆國家食農教育傑出貢獻獎頒獎典禮，對於媒體問及看法，他表示，行政院對憲法訴訟法提出覆議，但是未能應邀到立法院作報告和說明，「我們就覺得這是一個無可逆轉的結果，我表達強烈的遺憾」。

卓榮泰說，身為唯一可以提出覆議的憲政機關，行政院已經善盡了憲政機關的責任，至於後續還會有許多的憲法的權利和救濟的程序，他也聽到很多公法學者提出相當多的論述及觀點，其中也有對於過去針對釋憲案各種不同的案例提出過很多過去案例的說明，這一點行政院委由政委林明昕正在蒐集各方的意見，會繼續研議。

卓榮泰表示，因為覆議案是經過總統核可，移請立法院提起覆議的，所以在今天之前，他也向總統報告了整個覆議案最終的結果，「我們也會在於憲法的規定底下，採取一樣的態度來因應後續」。總之，我們希望維持的是憲法五院體制的正常運作，讓司法院大法官會議能夠對人民的基本權利作最終的保障，這是我們一貫的想法和繼續努力的目標。

憲訴法覆議案遭立法院否決，行政院長卓榮泰（中）上午出席農業部「第一屆國家食農教育傑出貢獻獎」頒獎典禮時回應媒體表達強烈遺憾。記者陳正興／攝影
憲訴法覆議案遭立法院否決，行政院長卓榮泰（中）上午出席農業部「第一屆國家食農教育傑出貢獻獎」頒獎典禮時回應媒體表達強烈遺憾。記者陳正興／攝影

卓榮泰 大法官 憲法訴訟法 行政院 覆議案 釋憲

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