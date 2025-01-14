憲訴法覆議失敗政院評估後續作為 黃國昌諷專業廢話訓練

有關立法院會上周否決憲法訴訟法覆議案，行政院昨天聲稱審慎評估下一步作為。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，所謂廣泛搜集社會意見、研擬出最妥適的辦法，讓他想到以前專業廢話訓練，不過就是這個樣子。

行政院發言人李慧芝表示，行政院已收到立法院函知有關憲法訴訟法移請覆議的結果，為了維護權力分立的憲政體制正常運作，「行政院刻正就所蒐集的相關資訊，進一步徵詢學者專家意見，依照憲法所賦予的權力，審慎評估下一步的作為。」

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，李慧芝講了一堆全部都是空話，發言內容空洞到不行，根本不知道她要講什麼，所謂的廣泛搜集社會意見、最後會研擬最妥適的辦法，「讓我想到以前專業廢話訓練，不過就是這個樣子。」

另外，民進黨立法院黨團總召柯建銘先前喊出罷免國民黨立委，民進黨立委林俊憲昨天主張傾全黨之力投入論述戰，黃國昌聽聞後則說，罷免制度的本質，仍是淘汰不適任的民意代表，而非拿來給政黨作為政治鬥爭，希望民進黨搞清楚意旨，好好再重新思考一次。

不過，黃國昌也說，自己已經有點搞不清楚，現在的民進黨是誰說了算，柯建銘說要搞全面大罷免，賴清德總統否認有這個意思，結果其子弟兵林俊憲又說要全力投入，民進黨到底要做什麼，是不是可以統一發言，麻煩說清楚講明白，不要再玩兩手策略。

黃國昌表示，他還在等待民進黨主席賴清德的說法，接下來是否要搞大罷免撕裂台灣社會，進而在內部造成政治動盪跟衝突，「這是賴清德要的嗎？請他先說清楚講明白，否則現在的民進黨，一人一把號各吹各的調，真的沒有辦法加以回應。」