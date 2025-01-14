政院拋預防性權利救濟概念 吳宗憲：拿極端理論挽救統治權

憲法訴訟法覆議案上周遭立法院否決，政務委員林明昕拋出可提「預防性權利救濟」的想法。國民黨立委吳宗憲今天表示，這是民事訴訟的概念，把這樣的概念用在憲法上，非常少見且極端，民進黨永遠都是拿極端的少數理論來挽救統治權。

吳宗憲表示，任何一個國民都應該遵守憲法跟法律，不要總是把憲法跟法律拿來操弄，或是覺得中華民國憲法是災難，卻又拿中華民國憲法來釋憲，挽救自己的行政權、統治權，這是不對的，希望政府以蒼生為念，將跟人民有關的法案放在心中第一位，不要總是想著自己的統治權能否維持。

吳宗憲說，「預防性權利救濟」是民事訴訟的概念，當債權物權受到侵害的時候，能夠及時的讓損害在未來不會發生，把這樣的概念用在憲法上，不是沒有，而是非常少見且極端，大部分的法律問題採實務做法或通說，但民進黨的玩法永遠都是拿極端的少數理論來挽救統治權，反而把台灣推向一個莫名其妙的對抗。

吳宗憲舉例，國家通訊傳播委員會組織法修法時，行政院濫用立法權幾十年來給行政權的方便以及彈性，即法條生效的日出條款。他說，以前從來沒有一個政府濫用過，拿來當做政黨之間的對抗，當行政院把這個東西破壞掉，以後再也沒有日出條款，這就是現在政府操弄法律、玩弄法律最明顯的例子。

吳宗憲提到，行政院對外說預防性權利救濟並沒有定論，他期待行政院不要這麼做，既然已經覆議了，那就依據覆議結果，請行政院、賴清德總接受這個事實，不要口口聲聲說我們是民主國家，國會少數時卻又期待用暴力的方式或莫名的行政權堅持要大家聽你的，那這就不叫民主了。