憲訴法覆議案咨文送抵 總統府：審慎評估所有救濟手段
立法院10日否決行政院所提憲法訴訟法覆議案，並在13日送出覆議案咨文給行政院、總統府。總統府與行政院證實已收到覆議結果，總統府發言人郭雅慧表示，將會審慎評估所有可能的救濟手段，以守護民主自由憲政體制；行政院發言人李慧芝表示，行政院刻正就所蒐集的相關資訊，進一步徵詢學者專家意見，依照憲法所賦予的權力，審慎評估下一步的作為。
立法院去年12月20日三讀修正憲法訴訟法，明定10名大法官才能開會，代表新法公布後，未來憲法法庭將應人數不足而無法受理釋憲案，引發爭議。藍白立院黨團上周五於立法院以人數優勢否決「憲法訴訟法」覆議案，立法院鰂於今日將覆議案咨文送交行政院、總統府。
對此，總統府13日傍晚表示已收到《憲法訴訟法》覆議案咨文。郭雅慧表示，賴總統將在合法合憲前提下，以國家發展與民主價值全盤並審慎考量，審慎評估所有可能的救濟手段，以守護民主自由憲政體制。
李慧芝表示，行政院已於13日下午4時35分許，收到立法院函知有關本院就憲法訴訟法移請立院覆議結果。為維護權力分立的憲政體制正常運作，行政院刻正就所蒐集的相關資訊，進一步徵詢學者專家意見，依照憲法所賦予的權力，審慎評估下一步的作為。
依憲法規定，覆議遭否決後，立法院必須送出覆議案咨文至總統及行政院，法案經行政院長副署後，總統應於10天內公布；且法律經公布後也非立即生效，依中央法規標準法第13條規定，法規明定自公布或發布日施行者，自公布或發布日起算，第3日起發生效力。
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