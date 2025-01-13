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憲訴法覆議案咨文送抵 政院：審慎評估下一步

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰。記者季相儒／攝影

立法院10日否決行政院所提憲法訴訟法覆議案，並在今天送出覆議案咨文給行政院、總統府。行政院證實，已於傍晚收到覆議結果，為維護權力分立的憲政體制正常運作，進一步徵詢學者專家意見，依照憲法所賦予的權力，審慎評估下一步的作為。

立法院去年12月20日三讀修正憲法訴訟法，明定10名大法官才能開會，代表新法公布後，未來憲法法庭將應人數不足而無法受理釋憲案，引發爭議。藍白立院黨團上周五於立法院以人數優勢否決「憲法訴訟法」覆議案，立法院鰂於今日將覆議案咨文送交行政院、總統府。

行政院發言人李慧芝表示，行政院已於今日下午4時35分許，收到立法院函知有關行政院就憲法訴訟法移請立院覆議結果。為維護權力分立的憲政體制正常運作，行政院刻正就所蒐集的相關資訊，進一步徵詢學者專家意見，依照憲法所賦予的權力，審慎評估下一步的作為。

依憲法規定，覆議遭否決後，立法院必須送出覆議案咨文至總統及行政院，法案經行政院長副署後，總統應於10天內公布；且法律經公布後也非立即生效，依中央法規標準法第13條規定，法規明定自公布或發布日施行者，自公布或發布日起算，第3日起發生效力。

以此時程推估，立法院今天送出覆議案咨文，總統最遲須在23日完成公布，新法最晚25日生效。

憲法訴訟法 立法院 行政院

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