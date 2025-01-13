憲訴法覆議失敗 柯建銘談下一步：先暫時處分再釋憲

立法院否決行政院所提「憲法訴訟法」覆議案，擬今天送出覆議案咨文，據推估，賴總統最遲須在23日公布、新法最晚25日生效。民進黨團總召柯建銘今重申會遵守憲法，覆議失敗後，法律將經行政院長副署、總統公告，他也強調「未來一定要暫時處分再釋憲」。

柯建銘解釋，「憲法訴訟法」前身是「司法院大法官審理案件法」，規定立法院若要釋憲，必須3分之1立委同意，法律通過就可以釋憲，也就是說，過去立法院通過的法律，即便總統還未公告，立法院即可聲請釋憲，針對法律將來可能造成的疑義，請大法官解釋。

柯建銘續指，但民進黨曾在馬政府時期，只剩下27席立委，無法聲請釋憲，2015年他提案修正司法院大法官審理案件法，將釋憲門檻降為4分之1，以及立委不能當大法官。

至於改制成「憲法訴訟法」後，柯建銘強調，第43條寫得很清楚，未來流程「一定要暫時處分再釋憲」，國會職權修法時就先開暫時處分庭，暫時處分裁判通過以後，再經憲法法庭裁判，上次就走這個路，一定要有暫時處分的程序，沒有外界所稱的爭議，可以請國民黨御用學者陳長文、蘇永欽談談這問題。

至於是否擔心法律公告生效後，憲法法庭會因人數問題無法受理暫時處分和釋憲案？柯建銘未正面回應，他僅稱，所有憲法訴訟和憲法上的解釋，請國民黨最強的學者陳長文、蘇永欽、李念祖、葉慶元出來跟他辯論，不要躲起來，要出來解釋。

柯建銘也不滿指出，他昨天連續打了三通電話給立法院長韓國瑜，詢問覆議結果何時送出，卻未獲回應，卻被媒體寫出來，「這種資訊可以這樣處理嗎」，有關立法院的大事，黨團詢問就該回答，怎麼可以躲起來、不接電話，再躲起來也躲不久。