綠喊大法官自提暫時處分 藍轟憲政惡例

立法院十日否決行政院所提「憲法訴訟法」覆議案，擬在今天送出覆議案咨文，以此時程推估，賴總統最遲須在廿三日公布，新法最晚廿五日生效，行政院救濟手段包含法案生效前提預防性權利救濟，但已遭在野批評毀憲亂政；另有綠營立委拋「大法官自提暫時處分」，也挨批「球員兼裁判」。

依憲法規定，法案經行政院長副署後，總統應於十天內公布；另依中央法規標準法，法規明定自公布或發布日施行者，自公布或發布之日起算至第三日起發生效力。

立法院人士表示，覆議結果出爐後，立法院預計今天將覆議案咨文送交總統府。以此推估，新法最晚廿五日生效，接著就是春節假期；若府院想在春節前及早展開救濟，勢必趕在本周公布，時程上才來得及。

行政院後續的三條救濟路徑已浮現，首先是選擇在法案生效前提出司法訴訟常見的「預防性權利救濟」，讓司法院斟酌是否受理；另外是搶在總統公布後、但法案還未生效的三天內，循釋憲途徑並聲請暫時處分；以及法案生效後，再聲請釋憲及暫時處分。

政院人士指出，後續將在正式接獲立法院覆議結果通知後，就所蒐集資訊，進一步徵詢學者專家意見，審慎評估下一步作為。

不過，國民黨立委李彥秀批評，民進黨面對憲訴法覆議的失敗，絞盡腦汁，一天一版本，想盡辦法挑戰憲政制度與人民忍受度極限，還傳出「要大法官自提暫時處分」的荒謬版本；但不告不理是司法權的原則，若真如此，將創下全世界的憲政惡例，而且根本就是「球員兼裁判」。

民眾黨立院黨團總召黃國昌也抨擊所謂「預防性權利救濟」。他表示，我國目前採行的違憲審查制度，必須等到法律生效以後才能請求，「正告行政院，不要搞這種毀憲亂政的行為」。