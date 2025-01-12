憲訴法提暫時處分？ 學者：法理上有空間但爭議很大

「在《憲訴法》經總統公布後，尚未生效前，確實有提暫時處分的空間，但過去從沒有這樣作，恐產生很大的爭議。」學者蘇子喬12日針對行政院政務委員林明昕近日提出「預防性權利救濟」，避免《憲訴法》生效癱瘓憲法法庭的想法如此表示，他說，以法理上來說確實有可能，但這樣做必會更加激化政治上的對立。

法公布非立刻生效

立法院10日以藍白優勢否決行政院提出之《憲法訴訟法》覆議案，立法院預計周一、13日將覆議案咨文送交總統府。若以此時程推估，總統最遲須在23日完成公布，新法最晚25日生效。依《中央法規標準法》第13條規定，法規明定自公布或發布日施行者，自公布或發布日起算，第3日起發生效力。

行政院後續的3條救濟路徑已浮現，首先是選擇在法案生效前提出民事、刑事訴訟時常有的「預防性權力救濟」，讓司法院斟酌是否受理；另外是搶在行政院長副署後、總統公布後，但法案還未生效的3天內，循釋憲途徑並聲請暫時處分；以及法案生效後再走釋憲、聲請暫時處分。

可能準用救濟原則

不過最後一步會因為新的《憲法訴訟法》生效，限制大法官審案人數下恐無法運作。對於前兩條路徑，國民黨立委王鴻薇痛批，從中華民國行憲以來，從未針對還未公告施行的法律，憲法法庭受理釋憲或暫時處分，民進黨要破天荒，開此惡例嗎？同黨立委李彥秀則呼籲總統賴清德補提大法官，不要硬幹到底。

東吳大學政治系教授蘇子喬受訪時表示，若真的採取「預防性權力救濟」的方式，其實不是沒有空間，他表示，由於《民事訴訟法》第246條的「預防性權力救濟」原則有被準用到《行政訴訟法》第115條，確實有可能透過《憲法訴訟法》第46條：「《行政訴訟法》之規定，除本法或審理規則別有規定外，與本法性質不相牴觸者，準用之。」引用《行政訴訟法》第115條。

權力救濟爭議超大

「但我國《憲法》規定的法律是指：『謂經立法院通過，總統公布之法律』。」蘇子喬說，但總統公布後法律不會馬上生效，因此在立法院三讀通過前不能聲請釋憲，而「公布不見得代表生效」，因此就會出現這樣的「空隙」，但他個人認為，《憲訴法》有關暫時處分的規定，應該要針對「已生效」的法律。

他總結認為，在法理上有可能可在法律生效前提出「預防性權力救濟」（抑或是暫時處分），但在在野黨制定此法就是要實質讓憲法法庭停擺下，「預防性權力救濟」的作法恐讓朝野對立更加劇。

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