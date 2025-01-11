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憲訴法覆議失敗政院還要戰 藍委：賴清德硬幹即憲政危機

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報資料照片
賴清德總統。圖／聯合報資料照片

昨日立法院否決行政院針對憲法訴訟法修正案提出之覆議案，行政院已開始評估下一步，行政院長卓榮泰稱「封殺覆議，封殺不了民意」。國民黨立委李彥秀今說，據民調，多數民意支持修法，賴清德政府什麼議題都選擇「硬幹到底」，顯示賴清德總統心中只有輸贏，才是台灣民主憲政最大的危機。

李彥秀說，卓榮泰說「封殺覆議，封殺不了民意」，充分顯示行政院傲慢的心態，充分顯示了卓榮泰對於民意的無知。總統與立法院都是同一天選出來的最新民意，只有行政院長沒有民意的基礎，只有卓榮泰心中只有上意、心中只有黨意，而沒有絲毫的民意。

李彥秀提到，最新民調顯示，56.7%的民意支持憲訴法修正，反對的比例僅有30.6%。即使是民進黨的支持者，支持憲訴法修正的比例也有54.5%，反對的比例僅有34.3%。絕大多數的民意，包括民進黨的支持者，都是支持憲訴法的修正，「這就是更大的民意。」

李彥秀指出，覆議失敗後，總統就必須依法公布法律；提出釋憲以及緊急處分，則是行政院或少數黨立委的憲政權利。提醒民進黨，三讀通過並且經過總統公布的憲訴法，就是中華民國的法律，不論是政府、大法官、人民都必須遵守法律。

李彥秀表示，由於前次賴清德提名人選的不適任，所提大法官都未獲通過，所餘大法官八人，既然沒有達到最低開會門檻，依法就是不能開會。治本之道，就是賴清德立刻補提名大法官人選，讓憲法法庭重新運作。

李彥秀批，賴清德政府什麼議題都選擇「硬走到底」，「硬衝到底」，「硬幹到底」，賴清德的心中只有輸贏，沒有協調，民進黨的心中只有對抗，沒有對話，「有政府，會覆議」，「有政府，忙釋憲」，「有政府，窮鬧事」，這才是台灣民主憲政最大的危機。

憲法訴訟法 李彥秀 行政院 賴清德

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