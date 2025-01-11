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憲訴法覆議案被否決 王鴻薇：總統府應10日內公告實施

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

昨日立法院否決行政院針對憲法訴訟法修正案也提出之覆議案，國民黨立委王鴻薇今日強調，立法院會同時發函通知行政院、總統府，總統府收到通知後，應在10日內公告實施，讓新法上路。她也批如行政院想提「預防性權利救濟」，破壞憲政體制，民進黨自己毀憲亂政。

王鴻薇說，立法院否決行政院提出的憲法訴訟法覆議案後，竟傳出政務委員林明昕提出「預防性權利救濟」，也就是該法還未公告實施前就可聲請釋憲或暫時處分。行政院要賤招盡出嗎？從中華民國行憲以來，從未針對還未公告施行的法律，憲法法庭受理釋憲或暫時處分，民進黨要破天荒，開此惡例嗎？

王鴻薇批，民進黨為了讓自己，讓大法官為所欲為，什麼賤招都敢出嗎？她不清楚這是否為林明昕個人意見，當憲訴法、選罷法、財劃法修正通過後，也有一堆人使出鬼點子，例如總統不予公告，行政院不予副署，這都是違憲的行為。奉勸民進黨自己不要毀憲亂政，惡例一開，永無寧日，破壞憲法體制，莫此為甚。

王鴻薇也提到，而在否決覆議案後，立法院會同時發函通知行政院、總統府，總統府收到通知後，應在10日內公告實施，讓新法上路。而此次憲訴法修法新設計，是自公告之日起實施，行政院、司法院並無裁量權，可以延後實施。這是因為過去NCC人事案，立法院修法NCC組織條例後，行政院竟投機取巧，不予公布實施。

王鴻薇強調，總統府、司法院都應根據法律程序，完全遵守，不應該再有投機取巧或想用各種方式，阻擋新法生效。

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