憲法訴訟法覆議案藍白聯手否決 蘇巧慧批藍白變憲政大怪獸
立法院去年三讀通過憲法訴訟法修正案，行政院長卓榮泰上周提覆議，立法院昨下午記名表決，113位立委投票62票反對覆議案、51票贊成覆議案。原決議予以維持，確定覆議案不通過。立委蘇巧慧今至板橋發春聯時對此表示藍白踐踏憲政民主制度，把自己變成超越憲政的大怪獸。
蘇巧慧說，憲法訴訟法修法非常激怒台灣人民，法界、學界或一般實務界，不管是法官、律師甚至是學者們，只要是對法律有基本認識的人，都會對於藍白踐踏憲政民主制度，把自己變成超越憲政的大怪獸，這樣的修法完全不能夠認同。
蘇巧慧說自己是念法律系出身的、也是律師，看到今天自己在立法院裡面，竟然見證憲政被破壞一刻非常痛心。其實藍白現在最害怕就是民意反撲，希望有更多的人可以站出來，告訴藍白民意代表、國會議員，他們在做的是摧毀台灣民主憲政，摧毀過去前輩們累積下來成績的事情。
針對民眾黨今下午遊行抗議司法不公，蘇巧慧表示，集會遊行是台灣憲政民主保障基本權利，任何單位要來舉辦遊行都表示尊重。可是若主題沒有辦法得到多數人民信任，反而是在在地把民意壓縮到極端化，用不正確事實去鼓動民意，這樣民眾黨會讓自己的支持者越來越少。
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