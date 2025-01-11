憲法訴訟法覆議案藍白聯手否決 蘇巧慧批藍白變憲政大怪獸

立法院去年三讀通過憲法訴訟法修正案，行政院長卓榮泰上周提覆議，立法院昨下午記名表決，113位立委投票62票反對覆議案、51票贊成覆議案。原決議予以維持，確定覆議案不通過。立委蘇巧慧今至板橋發春聯時對此表示藍白踐踏憲政民主制度，把自己變成超越憲政的大怪獸。

蘇巧慧說，憲法訴訟法修法非常激怒台灣人民，法界、學界或一般實務界，不管是法官、律師甚至是學者們，只要是對法律有基本認識的人，都會對於藍白踐踏憲政民主制度，把自己變成超越憲政的大怪獸，這樣的修法完全不能夠認同。

蘇巧慧說自己是念法律系出身的、也是律師，看到今天自己在立法院裡面，竟然見證憲政被破壞一刻非常痛心。其實藍白現在最害怕就是民意反撲，希望有更多的人可以站出來，告訴藍白民意代表、國會議員，他們在做的是摧毀台灣民主憲政，摧毀過去前輩們累積下來成績的事情。