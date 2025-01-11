快訊

邪教教主淫魔行徑遭判17年　男星女友勇敢作證：我可以重新開始了

獲封「火海奇蹟」！洛杉磯野火燒整排富人區…這棟豪宅卻逃過

爽中5000元！他買刮刮樂先問「ChatGPT」 網友實測全驚呆

憲法訴訟法覆議案藍白聯手否決 蘇巧慧批藍白變憲政大怪獸

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
立委蘇巧慧今至板橋發春聯時表示藍白踐踏憲政民主制度，把自己變成超越憲政的大怪獸。記者李定宇／攝影
立委蘇巧慧今至板橋發春聯時表示藍白踐踏憲政民主制度，把自己變成超越憲政的大怪獸。記者李定宇／攝影

立法院去年三讀通過憲法訴訟法修正案，行政院長卓榮泰上周提覆議，立法院昨下午記名表決，113位立委投票62票反對覆議案、51票贊成覆議案。原決議予以維持，確定覆議案不通過。立委蘇巧慧今至板橋發春聯時對此表示藍白踐踏憲政民主制度，把自己變成超越憲政的大怪獸。

蘇巧慧說，憲法訴訟法修法非常激怒台灣人民，法界、學界或一般實務界，不管是法官、律師甚至是學者們，只要是對法律有基本認識的人，都會對於藍白踐踏憲政民主制度，把自己變成超越憲政的大怪獸，這樣的修法完全不能夠認同。

蘇巧慧說自己是念法律系出身的、也是律師，看到今天自己在立法院裡面，竟然見證憲政被破壞一刻非常痛心。其實藍白現在最害怕就是民意反撲，希望有更多的人可以站出來，告訴藍白民意代表、國會議員，他們在做的是摧毀台灣民主憲政，摧毀過去前輩們累積下來成績的事情。

針對民眾黨今下午遊行抗議司法不公，蘇巧慧表示，集會遊行是台灣憲政民主保障基本權利，任何單位要來舉辦遊行都表示尊重。可是若主題沒有辦法得到多數人民信任，反而是在在地把民意壓縮到極端化，用不正確事實去鼓動民意，這樣民眾黨會讓自己的支持者越來越少。

立委蘇巧慧今至板橋發春聯時表示藍白踐踏憲政民主制度，把自己變成超越憲政的大怪獸。記者李定宇／攝影
立委蘇巧慧今至板橋發春聯時表示藍白踐踏憲政民主制度，把自己變成超越憲政的大怪獸。記者李定宇／攝影

憲法訴訟法 藍白 蘇巧慧

延伸閱讀

被王鴻薇點名罷免 蘇巧慧怒斥人民不會接受

再度深入非綠選區 蘇巧慧：盼獲更多支持

揭蘇巧慧夫評審抄襲案悄悄廢標 王鴻薇：現在誰翻車？

王鴻薇明開「蘇巧慧大翻車」記者會 本人聲明回擊：有烏龍同事真困擾

相關新聞

憲法訴訟法覆議案藍白聯手否決 蘇巧慧批藍白變憲政大怪獸

立法院去年三讀通過憲法訴訟法修正案，行政院長卓榮泰上周提覆議，立法院昨下午記名表決，113位立委投票62票反對覆議案、5...

防綠春節突襲…財劃、選罷法 藍延後送出

行政院對憲法訴訟法提出覆議，昨遭藍白聯手否決。民進黨團將針對憲訴法提暫時處分、聲請釋憲；藍營認為，憲訴法經總統公布生效後...

憲訴法覆議案遭藍白封殺 卓揆：再接再厲

行政院長卓榮泰主張「憲法訴訟法」窒礙難行，移請立法院覆議，不過藍白昨在立院表決大戰聯手封殺。覆議案遭否決，卓揆在臉書表示...

憲訴法覆議遭否決 總統府：審慎評估所有可能救濟手段

行政院針對憲法訴訟法提出的覆議案，今在立法院遭藍白席次優勢否決。總統府發言人郭雅慧表示，對於覆議案結果，行政院表示將審慎...

憲訴法覆議失敗 民進黨團：即刻提暫時處分、釋憲

立法院昨記名投票表決行政院針對憲法訴訟法修法所提覆議案，藍白挾人數優勢，有六十二位立委「贊成維持本院原決議，即反對覆議案...

憲訴法覆議失敗政院稱評估下一步 王鴻薇：應公告實施

立法院今日否決「憲法訴訟法」修正案之覆議案，政院表示要評估下一步。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇表示，行政院下一步就是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。