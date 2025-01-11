聽新聞
0:00 / 0:00

憲訴法覆議案遭藍白封殺 卓揆：再接再厲

聯合報／ 記者唐筱恬周佑政李人岳張曼蘋屈彥辰／台北報導
立院藍白陣營昨以人數優勢否決政院所提憲法訴訟法覆議案，國民黨與民進黨立委各自拿標語表達訴求。記者潘俊宏／攝影
立院藍白陣營昨以人數優勢否決政院所提憲法訴訟法覆議案，國民黨與民進黨立委各自拿標語表達訴求。記者潘俊宏／攝影

行政院卓榮泰主張「憲法訴訟法」窒礙難行，移請立法院覆議，不過藍白昨在立院表決大戰聯手封殺。覆議案遭否決，卓揆在臉書表示「封殺覆議，封殺不了民意，我會再接再厲。」藍委呼籲，下一步就是總統依法公告實施。民進黨立院黨團宣布即刻啟動憲政救濟，聲請釋憲、緊急處分。釋憲戰將開打，加劇朝野對立。

立法院昨天記名表決覆議案，全院一一三位立委投票，藍白票票入匭，共有六十二票反對覆議案、五十一票贊成，正副院長韓國瑜江啟臣都投下反對票，覆議案確定不通過，國民黨立委在議場內高喊「否決覆議、守護憲法」，而多數民進黨立委已離席，僅剩民進黨團幹事長吳思瑤等四人舉牌「反對」，並與藍營嗆聲。

對於覆議案遭否決，行政院發言人李慧芝表示，遺憾立法院最後仍未邀請行政院長卓榮泰說明覆議案就作出表決，政院也對國家如此憲政發展感到無比惋惜。行政院將在正式接獲立法院覆議結果通知後，將徵詢學者專家意見，審慎評估下一步作為，以維護憲政體制的正常運作。

李慧芝指出，卓榮泰關切，人民的權利是否因為憲法法庭被無限期癱瘓而無法得到伸張。卓揆在相關的討論會議中不只一次對此表達擔憂，尤其憲法法庭百分之九十九的聲請釋憲案件都來自一般國民，國家應該要盡各種努力讓人民能夠獲得救濟，而不是想方設法阻礙人民的權益、救濟之路。

總統府發言人郭雅慧表示，對於覆議案結果，行政院將審慎評估後續作為，民進黨立法院黨團表達將提出釋憲案以及暫時處分，總統府皆予以尊重。賴清德總統也會在收到咨文後，在合法合憲前提下，審慎評估所有可能的救濟手段，守護民主自由憲政體制。

憲訴法修正後，憲法法庭大法官開會人數不得低於十人、違憲宣告人數不得低於九人。行政院認為有窒礙難行之處，移請立法院覆議。

對於政院將評估下一步？國民黨團首席副書記長王鴻薇呼籲，政院覆議案失敗後，下一步就是應該依法公告實施；根據憲訴法修正條文，總統應於兩個月內補提名大法官，只要補足兩人，憲法法庭絕對可以運作，絕無窒礙難行之處。

對於政院遺憾立院未邀請卓揆報告，民眾黨立委張啓楷表示，依立法院職權行使法，是「得」邀請行政院長來做相關報告。行政院提出憲法訴訟法覆議案，只是一直在「頭痛醫腳」，又再試圖把大法官搞成民進黨禁臠、打手。

卓榮泰 吳思瑤 張啓楷 憲法法庭 憲法訴訟法 江啟臣 行政院 覆議案 賴清德 韓國瑜

延伸閱讀

憲訴法覆議遭否決 政院：審慎評估下一步

62比51 政院憲訴法覆議案遭藍白封殺

海巡長濱艦交船、蘇澳艦命名 卓揆盼維護灰色地帶安全

長濱艦交船 卓榮泰為第10艘600噸巡防艦命名「蘇澳艦」

相關新聞

憲訴法覆議案遭藍白封殺 卓揆：再接再厲

行政院長卓榮泰主張「憲法訴訟法」窒礙難行，移請立法院覆議，不過藍白昨在立院表決大戰聯手封殺。覆議案遭否決，卓揆在臉書表示...

防綠春節突襲…財劃、選罷法 藍延後送出

行政院對憲法訴訟法提出覆議，昨遭藍白聯手否決。民進黨團將針對憲訴法提暫時處分、聲請釋憲；藍營認為，憲訴法經總統公布生效後...

憲訴法覆議遭否決 總統府：審慎評估所有可能救濟手段

行政院針對憲法訴訟法提出的覆議案，今在立法院遭藍白席次優勢否決。總統府發言人郭雅慧表示，對於覆議案結果，行政院表示將審慎...

憲訴法覆議失敗 民進黨團：即刻提暫時處分、釋憲

立法院昨記名投票表決行政院針對憲法訴訟法修法所提覆議案，藍白挾人數優勢，有六十二位立委「贊成維持本院原決議，即反對覆議案...

憲訴法覆議失敗政院稱評估下一步 王鴻薇：應公告實施

立法院今日否決「憲法訴訟法」修正案之覆議案，政院表示要評估下一步。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇表示，行政院下一步就是...

憲訴法覆議案闖關失敗 62比51藍白聯手封殺

．立法院去年三讀通過「憲法訴訟法」修正案，行政院長卓榮泰上周提出覆議，立法院今天下午記名表決覆議案，最後113位立委投票，有62票反對覆議案、51票贊成覆議案。立法院副院長江啟臣宣布，原決議予以維持，確定覆議案不通過。 立法院會去年12月20日二、三讀修正通過「憲法訴訟法」部分條文，參與評議大法官人數不得低於10人、同意違憲宣告大法官人數不得低於9人。行政院認為窒礙難行，恐癱瘓憲法法庭運作，在呈請總統核可後，移請立法院覆議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。