憲訴法覆議失敗政院稱評估下一步 王鴻薇：應公告實施

立法院今日否決「憲法訴訟法」修正案之覆議案，政院表示要評估下一步。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇表示，行政院下一步就是應該依法公告實施。

立法院去年底三讀通過憲訴法修正案，行政院長卓榮泰上周提出覆議，立法院今下午記名表決覆議案，113位立委投票，有62票反對覆議案、51票贊成覆議案。立法院副院長江啟臣宣布，原決議予以維持，確定覆議案不通過。

針對覆議表決結果，行政院發言人李慧芝表示，行政院在正式接獲立法院覆議結果通知後，將就蒐集的相關資訊，進一步徵詢學者專家意見，審慎評估下一步的作為，以維護憲政體制的正常運作。

王鴻薇說，下一步不就是要想辦法聲請釋憲？已公布實施後，還要釋憲嗎？除非總統再提名大法官，補足到十個，況且屆時也不需要再釋憲。鄭重呼籲跟警告行政院、司法院，勿做違憲事情，覆議失敗便應該公告實施，根據憲訴法修正條文，總統應於兩個月內補提名大法官，提名專業、獨立、客觀、公正的大法官。

王鴻薇強調，只要補足兩人，憲法法庭絕對可以運作，絕無窒礙難行之處，若不從正道，還想盡辦法想為違憲之行為，不論是暫時處分、聲請釋憲，都是違憲，行政院下一步就是應該依法公告實施。