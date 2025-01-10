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憲訴法覆議遭否決 政院：審慎評估下一步

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院否決「憲法訴訟法」覆議案，行政院方面回應表示，將進一步徵詢學者專家意見，審慎評估下一步作為。記者邱德祥／攝影
立法院否決「憲法訴訟法」覆議案，行政院方面回應表示，將進一步徵詢學者專家意見，審慎評估下一步作為。記者邱德祥／攝影

立法院今天否決行政院所提出的「憲法訴訟法」覆議案，行政院發言人李慧芝表示，行政院在正式接獲立法院覆議結果通知後，將就所蒐集的相關資訊，進一步徵詢學者專家意見，審慎評估下一步的作為，以維護憲政體制的正常運作。

李慧芝說，遺憾立法院最後仍未邀請行政院長榮泰長說明覆議案就作出表決，政院也對國家如此的憲政發展感到無比惋惜。

李慧芝指出，卓榮泰對此次憲法訴訟法修法的影響最關心兩件事，第一，憲政體制是否會因為此次修法而造成憲政權力失衡；如果要調整中華民國憲法的權力分立架構，應該要循修憲的管道處理，而不是透過修法的方式。增加憲法法庭評議的困難程度，甚至利用人事同意權的行使來技術性拖延，致使憲法法庭無法正常運作，都破壞了中華民國憲法架構下憲政機關彼此應該要有的尊重與信任關係。

李慧芝強調，卓榮泰最關切的第二點，是人民的權利是否因為憲法法庭被無限期癱瘓而無法得到伸張。李慧芝說，卓榮泰在相關的討論會議中不只一次對此表達擔憂，尤其憲法法庭99%的聲請釋憲案件都來自一般國民，國家應該要盡各種努力讓人民能夠獲得救濟，而不是想方設法阻礙人民的權益、救濟之路。

中華民國憲法 憲法法庭 行政院

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