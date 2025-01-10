憲訴法覆議案遭在野黨立委否決
立法院今天記名投票表決「憲法訴訟法覆議案」，在野藍白陣營人數優勢下，經表決以62票對51票，否決行政院所提憲訴法覆議案。藍白陣營都向執政黨喊話，依據憲法增修條文規定，覆議時如經全體立委1/2以上決議維持原案，行政院長應即接受該決議。
立法院會去年12月20日三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。還有，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。行政院長卓榮泰認為，相關修法是以立法凌駕司法、癱瘓憲法法庭運作，窒礙難行，呈請總統核可後向立法院提出覆議。
藍白陣營聯手否決覆議案後，國民黨立委在議場前疾呼維護國會尊嚴、守護民權，民進黨立委吳思瑤等人則持反對標語堅守立場。
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