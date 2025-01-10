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憲訴法覆議案遭在野黨立委否決

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
立法院今天記名投票表決憲法訴訟法覆議案，在藍白陣營人數優勢下以62票對51票否決行政院所提憲法訴訟法覆議案，國民黨立委與民進黨立委各自拿標語表達訴求。記者潘俊宏／攝影
立法院今天記名投票表決憲法訴訟法覆議案，在藍白陣營人數優勢下以62票對51票否決行政院所提憲法訴訟法覆議案，國民黨立委與民進黨立委各自拿標語表達訴求。記者潘俊宏／攝影

立法院今天記名投票表決「憲法訴訟法覆議案」，在野藍白陣營人數優勢下，經表決以62票對51票，否決行政院所提憲訴法覆議案。藍白陣營都向執政黨喊話，依據憲法增修條文規定，覆議時如經全體立委1/2以上決議維持原案，行政院長應即接受該決議。

立法院會去年12月20日三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。還有，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。行政院長卓榮泰認為，相關修法是以立法凌駕司法、癱瘓憲法法庭運作，窒礙難行，呈請總統核可後向立法院提出覆議。

藍白陣營聯手否決覆議案後，國民黨立委在議場前疾呼維護國會尊嚴、守護民權，民進黨立委吳思瑤等人則持反對標語堅守立場。

立法院今天記名投票表決憲法訴訟法覆議案，民進黨立委長吳思瑤（中）投票。記者潘俊宏／攝影
立法院今天記名投票表決憲法訴訟法覆議案，民進黨立委長吳思瑤（中）投票。記者潘俊宏／攝影
立法院今天記名投票表決憲法訴訟法覆議案，國民黨立委萬美玲（中）、王育敏（右）依序投票。記者潘俊宏／攝影
立法院今天記名投票表決憲法訴訟法覆議案，國民黨立委萬美玲（中）、王育敏（右）依序投票。記者潘俊宏／攝影
立法院今天表決憲法訴訟法覆議案，國民黨團總召傅崐萁（右）與民進黨團總召柯建銘（左）在表決前彼此交換意見。記者潘俊宏／攝影
立法院今天表決憲法訴訟法覆議案，國民黨團總召傅崐萁（右）與民進黨團總召柯建銘（左）在表決前彼此交換意見。記者潘俊宏／攝影
立法院今天記名投票表決憲法訴訟法覆議案，立法院長韓國瑜（前）在國民黨團三長前投票。記者潘俊宏／攝影
立法院今天記名投票表決憲法訴訟法覆議案，立法院長韓國瑜（前）在國民黨團三長前投票。記者潘俊宏／攝影

大法官 憲法訴訟法 藍白

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