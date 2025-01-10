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《憲法訴訟法》覆議案 遭藍白挾人數優勢否決

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院日前針對憲法訴訟法提出覆議，立法院10日舉行記名投票表決，在藍白陣營人數優勢下，以62票對51票，否決行政院所提「憲法訴訟法覆議案」。依據憲法增修條文規定，覆議時如經全體立委二分之一以上決議維持原案，行政院長應即接受該決議。

立院上月20日三讀通過由藍白陣營所主導的憲訴法修正案，要求憲法法庭要有10位大法官才能審議；若要做成違憲判決至少要有9位大法官同意。行政院認為有窒礙難行之處，本月2日經總統核可移請立院覆議。韓國瑜1月6日、9日召集朝野黨團協商，對於是否邀請行政院長列席說明，朝野無法達成共識。

根據中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款規範，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院長應即接受該決議。

對此，經濟民主連合等公民團體呼籲執政黨，於表決後向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。

大法官 立法院 韓國瑜

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