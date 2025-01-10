62比51 政院憲訴法覆議案遭藍白封殺

立法院去年三讀通過「憲法訴訟法」修正案，行政院長卓榮泰上周提出覆議，立法院今天下午記名表決覆議案，最後113位立委投票，有62票反對覆議案、51票贊成覆議案。立法院副院長江啟臣宣布，原決議予以維持，確定覆議案不通過。

立法院會去年12月20日二、三讀修正通過「憲法訴訟法」部分條文，參與評議大法官人數不得低於10人、同意違憲宣告大法官人數不得低於9人。行政院認為窒礙難行，恐癱瘓憲法法庭運作，在呈請總統核可後，移請立法院覆議。

國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團今天上午在立法院會聯手提案，今日下午召開憲法訴訟法修法覆議案全院委員會，也明定不邀請卓榮泰列席說明，立法院在下午2時30分開始投票。

立法院下午開票與公布覆議案表決結果，最後有62票贊成維持立法院原決議及反對覆議案、51票反對維持立法院原決議及贊成覆議案，因此政院覆議案不通過，遭藍白聯手封殺。