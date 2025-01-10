政院預期憲訴法覆議失敗下一步 李彥秀：有政府會鬧事

立法院今處理「憲法訴訟法」修正案之覆議案，行政院已不排除有進一步動作。國民黨立委李彥秀質疑，民進黨行政團隊成「放話團隊」？「有政府，窮鬧事」已成民進黨政府日常，更是台灣人民的悲哀。

政務委員林明昕透露行政院攻防策略，「覆議案被否決，法案公布未生效的期間等同法律尚未生效，是否釋憲等都可考慮，也可能提「預防性權利救濟」，請國人拭目以待。

李彥秀說，現在民進黨的行政團隊已成為放話團隊的嗎？連政務委員都可以對外放話，不僅要針對尚未生效的法律提出釋憲，更過度擴張引用預防性權利救濟的概念提出救濟，還語帶恐嚇的要大家拭目以待。林明昕代表行政院長卓榮泰的意志嗎？現在行政院要明目張膽地與憲政體制與主流民意對著幹嗎？

李彥秀指出，聲請釋憲的前提是「窮盡救濟程序」，在法律尚未生效、相關程序尚未走完時，根本沒達到「窮盡救濟程序」的要件。憲法法庭本來就有「暫時處分」的機制，預防可能的侵害，林明昕不顧現有的機制，而是將「預防性訴訟概念」擴大到憲法訴訟中，嚴重破壞了憲法訴訟的本質，枉顧司法的「最後性原則」，真的是「又笨又壞」，這也凸顯民進黨政府已經黔驢技窮，只能用不斷挑戰憲政體制，救援風雨飄搖的執政無能。

李彥秀強調，賴政府不僅創憲政紀錄，不滿7個月就兩度提出覆議。憲政亂象的根本原因，就是賴清德提出「史上最爛的大法官名單」，遭到團滅，甚至連民進黨立院黨團都投下反對票，現在行政院更明目張膽，企圖針對尚未生效的法律提出釋憲，進行「防性權利救濟，難道法院是民進黨開的嗎，難道行政院把自己當成「太上大法官」嗎？「有政府，會覆議」，「有政府，忙釋憲」，「有政府，窮鬧事」，已成民進黨政府的日常，更是台灣人民的悲哀。