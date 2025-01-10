快訊

62票反對、51票贊成！ 政院「憲訴法覆議案」遭藍白封殺

8年研究案拿3億元 王鴻薇爆中山大學副教授淪「綠側翼」

加州大火失控！拜登兒子1.3億豪宅「燒得精光」 慘剩2根煙囪

憲訴法覆議案 藍白指修法讓程序嚴謹、綠批毀憲

中央社／ 台北10日電

立法院今天舉行全院委員會，審查行政院針對憲法訴訟法提出的覆議案。藍白立委表示，這次修法讓憲法訴訟法的程序更為嚴謹，參考西方先進民主國家憲法法庭門檻，綠委則說，這次修法造就有史以來最退步的憲法法庭，藍白怕釋憲就摧毀憲法。

國民黨立委與民眾黨立委上午在立法院會提案，於今天舉行全院委員會審查行政院針對憲法訴訟法提出的覆議案，並不邀請行政院長卓榮泰赴立院說明，提案在藍白立委席次優勢，以贊成60票、反對51票過關。提案通過後，院會隨即改開全院委員會，並依朝野協商結論由政黨推派代表發言。

台灣民眾黨立委黃珊珊說，這次修法讓憲法訴訟法的程序更為嚴謹，也取得社會共識與支持，對於行政院提出覆議案非常遺憾，而且針對憲法訴訟法，行政院長無法代表司法院、憲法法庭，沒必要來立法院報告，更何況也有前例。

黃珊珊表示，原來的憲法訴訟法並無規定大法官要做違憲宣告的人數下限，這是全世界都沒有的狀況，但違憲宣告是影響國家體制、人民權益的重大決策，因此立法機構做出嚴謹的修法，規定判決人數的下限，這是立法院必須有的職權，這次修法也讓台灣走出新的歷史。

不過，民進黨立委蔡易餘表示，這次修法造就有史以來最退步的憲法法庭，1952年大法官會議的違憲判決比率是50%，1959年是75%，1993年是44%，2022年是50%，這次修惡後，違憲難度是90%，比戒嚴時代還要困難。

蔡易餘說，這次修法本質上也已經違憲，違憲審查是9人，合憲只要7人，藍白立委是站在自己立場思考，只是希望不要被憲法法庭判決違憲，創造出合憲跟違憲不同難度的判決態樣，條文本身就構成違憲，希望未來大法官可以依照釋字第371號及釋字第601號繼續捍衛憲法。

國民黨立委羅智強指出，總統賴清德、民進黨團總召柯建銘，不要再鬼哭神嚎，當大法官做出實質廢死的釋憲案，要求死刑案件須經各級法院合議庭一致決，民進黨並沒反對，但新修正的憲法訴訟法要求10位出席、9位同意的門檻，民進黨卻出來鬼哭神嚎，標準根本不一致。

國民黨立委翁曉玲發言時表示，憲訴法修正是參考西方先進民主國家憲法法庭門檻，為何引進到台灣，民進黨政府就認為是立法擴權、毀憲亂政的制度；憲訴法修正是為健全憲法法庭制度，沒有藍綠之分，但現在只要法案不合民進黨的意，就提覆議案並聲請釋憲，造成台灣憲政民主危機，國民黨將在表決時贊成維持原本決議。

民進黨立委吳思瑤駁斥翁曉玲說法，她指出，極端少數違憲宣判，從經驗上、學理上都不存在，美國最高法院大法官有9位，同樣是2/3評議、1/2同意，沒有人說是極端案例，德國聯邦憲法法庭16位大法官，分成2庭，各為8人，比台灣更少，同樣是2/3評議，1/2違憲宣判，也沒有人說摧毀憲法。

吳思瑤表示，藍白就是為了政治意識形態，藍白怕釋憲就摧毀憲法，把癱瘓憲法法庭叫司法改革，摧毀國家憲法說成守護憲法，是得了違憲上癮流行病。

修法 國民黨 憲法法庭 憲法訴訟法 民眾黨 民進黨

延伸閱讀

憲訴法覆議案 傅崐萁：今天一定處理完成

藍白聯手提案 憲訴法覆議案立院確定今表決

批卓榮泰提覆議造成國家動盪 黃國昌：自認是太上皇？

藍促憲訴法覆議案10日表決 綠盼再協商、白喊照規定走

相關新聞

62比51 政院憲訴法覆議案遭藍白封殺

立法院去年三讀通過「憲法訴訟法」修正案，行政院長卓榮泰上周提出覆議，立法院今天下午記名表決覆議案，最後113位立委投票，...

政院預期憲訴法覆議失敗下一步 李彥秀：有政府會鬧事

立法院今處理「憲法訴訟法」修正案之覆議案，行政院已不排除有進一步動作。國民黨立委李彥秀質疑，民進黨行政團隊成「放話團隊」...

處理憲訴法修法覆議案 柯建銘：越快越好不會違憲

民進黨立法院黨團今天召開黨團會議，民進黨團總召柯建銘會後受訪，談到民進黨團對於立法院會今天處理憲法訴訟法修法覆議案的看法...

憲訴法覆議案 傅崐萁：今天一定處理完成

立法院日前三讀通過「憲法訴訟法」修正案，行政院認窒礙難行，移請立法院覆議，今日立法院會將處理。國民黨立院黨團總召傅崐萁表...

憲訴法修法 司法院代理院長謝銘洋：讓司法面臨挑戰

1月11日是司法節，司法院、全國律師聯合會、法務部今在國家圖書館國際會議廳舉辦第80屆司法節學術研討會，邀審、檢、辯、學...

藍白聯手提案 憲訴法覆議案立院確定今表決

行政院日前針對「憲法訴訟法」提出覆議，國民黨團、民眾黨團今天聯手在院會提案，今日開全院委員會審查，並且不邀行政院長卓榮泰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。