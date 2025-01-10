憲訴法覆議案 傅崐萁：今天一定處理完成

立法院日前三讀通過「憲法訴訟法」修正案，行政院認窒礙難行，移請立法院覆議，今日立法院會將處理。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，今日一定要把覆議案投票完成，否則會壓縮到處理中央政府總預算案。

傅崐萁說，今日立法院要處理的是憲訴法修正案覆議案，國民黨希望在今日院會投票處理完成，這幾天民進黨、民進黨立院黨團總召柯建銘、行政院長卓榮泰各種文攻武嚇，對在野黨強力施壓，國民黨絕不畏任何強勢跟壓力，全力捍衛國會尊嚴，今日一定要把行政院覆議案投票完成。21日，本會期就要結束，國民黨立場非常清楚，總預算必須在21日前通過，若覆議案今日無法處理完成，會壓縮到總預算協商及這會期三讀。

傅崐萁強調，不管是卓榮泰、柯建銘，使出各種拖延戰術，無非要延宕總預算三讀通過的時間。這會讓全國公務機關對新一年度預算執行，有很多窒礙難行的部分，國民黨會肩負起為民喉舌的工作，人民血汗錢該怎樣執行，一定把關。下周開始，立法院長韓國瑜召集協商，把所有立委提出的預算案逐案處理，21日三讀通過，時間緊迫。

對於柯建銘盼潛艦國造預算不能動，傅崐萁指出，所有國家預算會嚴格把關，不會讓扭曲的政策或浮濫編列的預算通過，讓民進黨肆意妄為。國防工作一定要做好，保家衛國的工作一定要堅持，過去捍衛台灣，從古寧頭大捷、八二三砲戰，都是國民黨在捍衛台灣的戰役，會持續保護好台灣跟台灣人民。

至於民進黨立委林楚茵不斷指控國民黨和「PGtalk」負責人林秉文關係匪淺，傅崐萁表示，所有民進黨扭曲跟肆意妄為，司法該做的作為必須積極進行，國家司法應走向正道，而不是被民進黨操控。