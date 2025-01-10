憲訴法修法 司法院代理院長謝銘洋：讓司法面臨挑戰

1月11日是司法節，司法院、全國律師聯合會、法務部今在國家圖書館國際會議廳舉辦第80屆司法節學術研討會，邀審、檢、辯、學界參與。司法院代理院長謝銘洋致詞時提到目前司法面臨許多挑戰，其中一項就是憲法訴訟法修法，對憲法法庭運作造成影響。

謝銘洋表示，除了憲訴法外，近年來由於打詐、保單強制執行，造成案件量暴增，以全國各地方法院為例，2023年的新收案件總數達到364萬多件，比前一年多了27萬件，2024年的新收案件總數，更達到392萬多件，又比前一年多增加了28萬件，這些暴增的案件量，幾乎快壓垮了法官、書記官等司法同仁。在如此沉重的工作負擔和壓力下，甚至爆發書記官出走潮，造成人力短缺，並進而影響審判及人民權益。

謝說，面對這些問題，司法院正思考如何採取有效的改革措施，包括重新檢視並優化行政流程、簡化裁判書與筆錄、善用科技的輔助以提升審判的效率，並且加強與檢察官、律師與學界的溝通合作，共同來提升司法行政與司法審判的效能。他深信司法存在的價值在於人民的信賴，唯有讓司法改革與民眾的需要相結合，才能讓人民真正有感，進而贏得人民的信賴，實現司法正義。

今年的學術研討會以「建構計畫審理制度，開展民刑事訴訟新風貌 — 以國民法官案件審理程序為借鑑」作為研討會的共同主題。國民參與審判制度自2023年元旦實施，有賴檢察官的細心舉證、辯護人的專業防禦，以及法院的公正審理。為強化審、檢、辯三方的協同效果，國民法官法特別設計了協商會議、證據開示等機制。這些創新制度提升了訴訟效率，更確保了程序正義的實現。司法院根據兩年來的調查統計，已經有超過82%比例的一般民眾，認同國民法官能讓台灣司法變得更好，雖然如此，「國民參與審判制度成效評估委員會」經過仔細評估後，仍然提出了許多具體的建議，這些都是未來進一步檢討改進國民參與審判制度的重要基礎。

謝銘洋指出2023年國民參與審判案件在各法院收案總數為108件，2024年則增加到165件，而且自2026年1月1日起，將新增加「所犯最輕本刑為十年以上有期徒刑之罪」應行國民參與審判的類型。除了國民參與審判外，司法院去年委託輔仁大學進行「律師對司法改革成效認知調查報告」，在全律會協助下對1萬多位律師發出問卷，調查結果顯示律師對法官的信任比率高達83%，對於「審判獨立」的滿意度更是達到87.6%，也認為「法官問案態度」與「民事訴訟審理集中化」都有長足進步，並認為「擴大民事訴訟強制律師代理」與「大法庭制度」，對於提升整體司法品質有相當大的幫助。

不過該調查報告也認為法官評鑑制度、開庭等候時間、法庭筆錄製作效率與品質、偵查中及羈押案件律師的閱卷權、電腦系統穩定度不足、操作介面欠佳都該改進。

研討會第一場主題為「由國民法官案件準備程序之爭點及證據整理開展計畫審理」，主持人為司法院副秘書長王梅英，報告人為台北大學法律系副教授顏榕，與談人為台灣高等法院法官陳思帆、台中地檢署檢察官張凱傑、台灣刑事辯護律師協會理事長林俊宏。

第二場主持人為伊達快樂腳事務所律師錢建榮，主題為「從辯論權行使論國民法官審理計畫制度對當事人權益的風險」，由宇皓法律事務所律師鄭嘉欣報告，司法官學院刑事導師劉庭維、台北地檢署檢察官廖彥鈞、陽明交通大學科法學院教授金孟華與談。

第三場主題為「國民法官案件行計畫審理之實務思維」，由法務部次長徐錫祥主持，東吳大學法學院副教授黃鼎宣報告，雲林地院庭長王子榮、北檢主任檢察官林珮菁、圓矩法律事務所律師與談。