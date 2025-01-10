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處理憲訴法修法覆議案 柯建銘：越快越好不會違憲

中央社／ 台北10日電
民進黨團總召柯建銘。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
民進黨團總召柯建銘。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

民進黨立法院黨團今天召開黨團會議，民進黨團總召柯建銘會後受訪，談到民進黨團對於立法院會今天處理憲法訴訟法修法覆議案的看法。他說，民進黨團不會違憲，「我們都配合，越快越好」，今天早上結束也都可以。

立法院會去年12月20日三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

行政院會今年1月2日討論通過覆議案，呈請總統核可後，移請立法院覆議；行政院長卓榮泰認為，相關修法是以立法凌駕司法、癱瘓憲法法庭運作，窒礙難行。

對於憲法訴訟法修法覆議案，柯建銘今天受訪說，既然覆議案來了，民進黨團不會違憲，更不能破壞覆議案，如果覆議案卡住這是天大的事情，今天藍白提變更議程改為全院委員會，也拒絕行政院長發言並馬上表決，「我們都配合，越快越好」，今天早上結束也都可以。

柯建銘表示，昨天朝野協商覆議案處理時程時，他有跟國民黨立法院黨團總召傅崐萁說，很多事情可以一起談，包括立法院的休會時間，或是總預算案、選罷法修法等案要不要處理，都可以面對，但有一個最重要的問題，就是不能刪掉潛艦預算，這是民進黨團的底線，但傅崐萁沒有辦法答應。

柯建銘指出，昨天終於引蛇出洞，國民黨配合中國不讓潛艦能夠建造，這件事情另外再來面對，而既然覆議案來了，民進黨團不會違憲，該表決就表決，他昨天是在故意恐嚇傅崐萁，想要引蛇出洞試探底線。

憲法訴訟法 柯建銘 民進黨 覆議案

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