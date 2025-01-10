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藍白聯手提案 憲訴法覆議案立院確定今表決
行政院日前針對「憲法訴訟法」提出覆議，國民黨團、民眾黨團今天聯手在院會提案，今日開全院委員會審查，並且不邀行政院長卓榮泰說明，該案在藍白人數優勢，以贊成60票、反對51票過關。立法院長韓國瑜宣布，於法定人數足夠後，即召開全院委員會審查，隨後宣布休息。
立法院今天召開院會處理議案，行政院對「憲法訴訟法」提出的覆議案，在院會報告事項時，成功交付全院委員會審查。不過在報告事項宣讀完畢後，藍白聯手提案除了憲訴法覆議案外，其餘議案均退回程序委員會，以加速院會處理時間。
國民黨團、民眾黨團聯手提案，1月10日院會報告事項後，同日改開全院委員會審查，審查時不邀請卓榮泰列席說明，由國民黨團推派3人、民進黨團推派3人、民眾黨團推派1人，輪流交叉發言，每人發言5分鐘。
提案還指出，全院委員會審查完畢後，同日改開院會進行覆議案記名投票表決，當日院會延長至表決完成，表決因故未完成者，重新繼續表決，如1月10日未能完成表決，於1月14日繼續進行表決至表決處理完畢。
國民黨團、民眾黨團提案最後以贊成60票、反對51票過關，韓國瑜宣布，現在開放委員簽到，於法定人數足夠後，即召開全院委員會。民進黨立委在議場上舉牌痛批「要開會、要討論」。
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