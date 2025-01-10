快訊

洛杉磯野火燒不停恐成新常態？科學家分析5大關鍵原因一次看

突當媽嚇壞！吳映潔親曝婚姻現況 證實和新成員「展開新生活」

整理包／換新鈔囉！時間、規定一次看 手機一掃速查最近提領據點

聽新聞
0:00 / 0:00

藍白聯手提案 憲訴法覆議案立院確定今表決

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜。圖／聯合報資料照片
立法院長韓國瑜。圖／聯合報資料照片

行政院日前針對「憲法訴訟法」提出覆議，國民黨團、民眾黨團今天聯手在院會提案，今日開全院委員會審查，並且不邀行政院長卓榮泰說明，該案在藍白人數優勢，以贊成60票、反對51票過關。立法院長韓國瑜宣布，於法定人數足夠後，即召開全院委員會審查，隨後宣布休息。

立法院今天召開院會處理議案，行政院對「憲法訴訟法」提出的覆議案，在院會報告事項時，成功交付全院委員會審查。不過在報告事項宣讀完畢後，藍白聯手提案除了憲訴法覆議案外，其餘議案均退回程序委員會，以加速院會處理時間。

國民黨團、民眾黨團聯手提案，1月10日院會報告事項後，同日改開全院委員會審查，審查時不邀請卓榮泰列席說明，由國民黨團推派3人、民進黨團推派3人、民眾黨團推派1人，輪流交叉發言，每人發言5分鐘。

提案還指出，全院委員會審查完畢後，同日改開院會進行覆議案記名投票表決，當日院會延長至表決完成，表決因故未完成者，重新繼續表決，如1月10日未能完成表決，於1月14日繼續進行表決至表決處理完畢。

國民黨團、民眾黨團提案最後以贊成60票、反對51票過關，韓國瑜宣布，現在開放委員簽到，於法定人數足夠後，即召開全院委員會。民進黨立委在議場上舉牌痛批「要開會、要討論」。

國民黨 憲法訴訟法 民眾黨 韓國瑜

延伸閱讀

批卓榮泰提覆議造成國家動盪 黃國昌：自認是太上皇？

柯建銘1人發言66分鐘 朝野協商再破局…韓國瑜無奈宣布散會

憲訴法覆議案…朝野協商2小時無共識 韓國瑜：提送院會處理

憲法訴訟法覆議案 立法院長韓國瑜再邀朝野協商

相關新聞

藍白聯手提案 憲訴法覆議案立院確定今表決

行政院日前針對「憲法訴訟法」提出覆議，國民黨團、民眾黨團今天聯手在院會提案，今日開全院委員會審查，並且不邀行政院長卓榮泰...

處理憲訴法修法覆議案 柯建銘：越快越好不會違憲

民進黨立法院黨團今天召開黨團會議，民進黨團總召柯建銘會後受訪，談到民進黨團對於立法院會今天處理憲法訴訟法修法覆議案的看法...

憲訴法覆議案 傅崐萁：今天一定處理完成

立法院日前三讀通過「憲法訴訟法」修正案，行政院認窒礙難行，移請立法院覆議，今日立法院會將處理。國民黨立院黨團總召傅崐萁表...

憲訴法修法 司法院代理院長謝銘洋：讓司法面臨挑戰

1月11日是司法節，司法院、全國律師聯合會、法務部今在國家圖書館國際會議廳舉辦第80屆司法節學術研討會，邀審、檢、辯、學...

批卓榮泰提覆議造成國家動盪 黃國昌：自認是太上皇？

立法院院會今處理憲法訴訟法覆議案，民眾黨立院黨團上午在議場門口前高喊「民進黨不會執政，只會覆議」。民眾黨團總召黃國昌表示...

政院：法律公布未生效前 考慮釋憲

行政院提「憲法訴訟法」覆議案，可能因國會席次劣勢吞敗，政務委員林明昕指出，仍期待在野支持覆議，若結果不如預期，不排除採釋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。