影／政委提預防性權利救濟手段 黃國昌呼籲勿毀憲亂政

行政院提「憲法訴訟法」覆議案，今天將在立法院表決，行政院政務委員林明昕昨天拋出預防性權利救濟的手段，民眾黨團總召黃國昌今天呼籲民進黨切勿毀憲亂政，在條文未生效時就提出釋憲。

黃國昌表示，民眾黨團會以堅定的態度否決行政院所提出的憲訴法覆議案，希望行政院長根據覆議案結果給予接受，針對林明昕對媒體的發言，與我國法律完全不同，我國對違憲審查有很清楚的規範，必須等到法律生效後才可以請求釋憲，這是很清楚的ABC步驟，跟林明昕所提出的預防性權利救濟手段完全不一樣，這樣的手段根本是毀憲亂政的行為。