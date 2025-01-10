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影／政委提預防性權利救濟手段 黃國昌呼籲勿毀憲亂政

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌（右）今天率黨籍立委舉行記者會，表示會以堅定的態度否決行政院所提出的憲訴法覆議案。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌（右）今天率黨籍立委舉行記者會，表示會以堅定的態度否決行政院所提出的憲訴法覆議案。記者潘俊宏／攝影

行政院提「憲法訴訟法」覆議案，今天將在立法院表決，行政院政務委員林明昕昨天拋出預防性權利救濟的手段，民眾黨團總召黃國昌今天呼籲民進黨切勿毀憲亂政，在條文未生效時就提出釋憲。

黃國昌表示，民眾黨團會以堅定的態度否決行政院所提出的憲訴法覆議案，希望行政院長根據覆議案結果給予接受，針對林明昕對媒體的發言，與我國法律完全不同，我國對違憲審查有很清楚的規範，必須等到法律生效後才可以請求釋憲，這是很清楚的ABC步驟，跟林明昕所提出的預防性權利救濟手段完全不一樣，這樣的手段根本是毀憲亂政的行為。

藍白立委今早報告事項時，國民黨團與民眾黨團提議，將第4案之後到196案，全部退回程序委員會重新提出，表決時綠委人數不敵在野黨，院會只處理覆議案。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌（右四）今天率黨籍立委舉行記者會，批評民進黨不會執政只會提釋憲。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌（右四）今天率黨籍立委舉行記者會，批評民進黨不會執政只會提釋憲。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌（右四）今天率黨籍立委舉行記者會，表示會以堅定的態度否決行政院所提出的憲訴法覆議案。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌（右四）今天率黨籍立委舉行記者會，表示會以堅定的態度否決行政院所提出的憲訴法覆議案。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌（右四）今天率黨籍立委舉行記者會，批評民進黨不會執政只會提釋憲。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌（右四）今天率黨籍立委舉行記者會，批評民進黨不會執政只會提釋憲。記者潘俊宏／攝影

民眾黨 行政院 覆議案 黃國昌

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