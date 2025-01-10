批卓榮泰提覆議造成國家動盪 黃國昌：自認是太上皇？

立法院院會今處理憲法訴訟法覆議案，民眾黨立院黨團上午在議場門口前高喊「民進黨不會執政，只會覆議」。民眾黨團總召黃國昌表示，行政院長卓榮泰一而再再而三無視民意，憲政史上最短時間二度提覆議案的院長，造成國家政治動盪。黃更批卓榮泰「自認為是太上皇？」

黃國昌表示，依照憲法增修條文規定，立院收到覆議案後，要在15日內做決議，今上午民眾黨團已經提出優先處理覆議案，對於卓榮泰不尊重國會三讀通過的法律，創造憲政史上最短時間提起兩度覆議案的院長，民眾黨團感到非常失望且遺憾，立院三讀通過的憲法訴訟法本質上是完善，對於這樣的立法，也可以從多家民調看出，多數國人對於修正是表示高度支持，但卓榮泰無視多數民意，只會透過覆議案造成國家動盪。

黃國昌強調，民眾黨8位立委會以堅定態度否決覆議案，希望今天完成覆議案否決後，卓榮泰必須按照規定予以接受。至於卓榮泰喊話盼立院不要站在毀憲一方，黃國昌表示，立院是否毀憲亂政不是卓榮泰自己說了算，除了自詡行政院長外，也兼任是憲法法庭審判者？還是認為自己是太上皇？國會每一位民意代表都是透過選票來代表人民意志，一張選票都沒拿到的卓榮泰，有什麼資格說國會毀憲亂政？

現場媒體追問行政院政務委員林明昕拋出預防性權力救濟，黃國昌說，黨團正告行政院不要搞這一種毀憲亂政的行為，民進黨政府非常清楚我國採取違憲審查制度，必須是法律生效之後才審查，這樣張冠李戴只為了配合賴清德總統自己想要獨裁的慾望，嚴重破壞我國目前運行幾十年的違憲審查制度，希望行政院三思，這樣的行為不僅沒辦法得到學理上的支持，更沒有辦法得到人民認同。