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新聞眼／政策協調失靈 卓揆還在情勒

聯合報／ 本報記者黃婉婷
行政院長卓榮泰。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰。記者邱德祥／攝影

行政院卓榮泰上任未滿一年已提出兩次覆議，面對今天朝野決戰「憲法訴訟法覆議案，政院恐怕再因人數劣勢吞敗，覆議失敗或許不致總辭，未獲國會信任卻是政策協調能力失靈的結果，當賴清德總統放任執政黨點火，即將成為史上最會救濟的卓揆也只能精神喊話，靠樂觀強撐。

憲訴法修正讓司法院在大法官現額不足下職權受阻，背後映照的是，大法官過去常被視為護航民進黨政策，在野黨修法反制，歸根究柢是綠營業力反噬。

行政院雖有權提覆議，但卓揆昨天親上火線，喊話朝野立委支持覆議，稱「若支持覆議案，各位委員大名將與我國憲政永久並存」，將覆議責任全盤推給立法院，將反對者扣上毀憲大帽，指控任何不支持覆議的舉動都是造成錯誤歷史的一方，此言已逾越行政院長立場表述的分際，反為朝野對立添柴火，更淪為一場隔空情緒勒索的政治表演，綁架立法院的獨立性。

理應展現政治智慧的賴總統，成為「覆議之火」愈燒愈旺的隱藏推手，放任卓揆點燃覆議案的爭議火種，表面上是對行政團隊的支持，但政策分歧演變為朝野衝突，實際上是對民進黨治理能力的致命打擊。

面對覆議恐被在野否決，卓榮泰原想以「我每天都不悲觀，也不能悲觀」化解尷尬，卻令人想起魯迅「阿Ｑ正傳」的主人公阿Ｑ，常以「精神勝利法」自我安慰，但行政院之所以提覆議，是政策協調能力失靈，採取被動反制，恰恰反映對困境的真正悲觀。

內閣未滿一年已提兩次覆議，卓揆的樂觀宣言或許為自己找到一時安慰，但對政府治理能力無疑是一記重擊。與其一再指責法案窒礙難行，不妨思考如何與在野溝通，提出可行談判條件，而非動輒開戰，賴總統也該深自檢討，勿將民進黨形象推向失控邊緣。

內閣 卓榮泰 情緒勒索 憲法訴訟法 民進黨 行政院 覆議案 賴清德

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