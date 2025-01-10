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藍委：空窗期若暫時處分 極具爭議

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

憲法訴訟法覆議案今天將在立法院會表決。一旦覆議遭否決，府院是否會在法案公布後三天內提釋憲，眾說紛紜。立法院指出，法規明定自公布日施行者，自公布日起算至第三天起發生效力；法律一旦發生效力，全體國人就必須遵守。

立法院指出，立法院法律案通過後，仍應移送總統及行政院，經總統公布後始生效。但法律經總統公布後並不是立即生效，依中央法規標準法第十三條規定，法規明定自公布或發布日施行者，自公布或發布日起算至第三天起發生效力。

同法第十四條規定，法規特定有施行日期，或以命令特定施行日期者，自該特定日起發生效力。憲訴法三讀條文規定，一一三年十二月廿日修正之條文自公布日起施行。

國民黨立委許宇甄表示，依法在總統公布後要算到第三天，舊法才完全失效，因此仍有三天時間可適用舊法，民進黨打算利用這個空窗期提出暫時處分，這個作法極具爭議。憲法法庭若對涉己議案做成暫時處分，除了有利益衝突，更給賴清德總統可以不提名適格大法官的四年時間，不利於憲政穩定。

傳出行政院正研議循司法案件中「預防性不作為訴訟」作救濟手段，等於不受總統公告法律後三天內才能提的限制。藍營研判，憲訴法並未有相關條文可適用，過去也沒有前例，這將完全取決於大法官心證。但此例一開，未來行政部門想阻止立法院的法案，是不是都可在三讀後隔天就送暫時處分，連覆議都不用了？這嚴重侵害立法權。

憲法法庭 法律 立法院

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