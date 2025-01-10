政院：法律公布未生效前 考慮釋憲

行政院提「憲法訴訟法」覆議案，可能因國會席次劣勢吞敗，政務委員林明昕指出，仍期待在野支持覆議，若結果不如預期，不排除採釋憲，或提出司法實務上常使用的預防性權利救濟，都有討論空間，「必要時不放棄任何救濟手段」。

行政院二日以新修正的「憲法訴訟法」破壞憲政體制、癱瘓憲法法庭，更衝擊人民的憲法救濟管道，提出覆議案移請立法院決議，但國民黨團表態不邀卓揆說明覆議案。

被問到是否對覆議悲觀，未來是否可能聲請釋憲？林明昕昨說明，覆議是憲法給予的政治手段，聲請釋憲是憲法給予的法律手段，覆議後不見得要釋憲，或沒提覆議就聲請釋憲，兩者沒有一定關聯。

林明昕指出，不敢講覆議案會不會過，很多事是瞬息萬變，仍期待好的結果，假使不如預期，行政院窮盡政治手段後，不排除採取法律手段，再來考慮是否釋憲、由誰提出及如何進行，還有時間能考慮。

林明昕續指，覆議若遭否決，法律不會即刻生效，還要經行政院長副署、總統十天內公布，公布後也要第三天才會生效，仍有時間可以沙盤推演，公布未生效的期間，等同法律尚未生效，這段期間是否聲請釋憲都可以考慮。

林明昕指出，司法案件中有一種「預防性權利救濟」，指的是目前還未實際受到侵害，但未來一定會有，且一來的話就來不及，這叫做將來給付之訴，這是司法常態，儘管憲法訴訟實務還未有過，但不表示不能做，都在考量範圍，至於大法官如何處理就尊重，「必要時不會放棄（任何救濟），但無法說現在一定會有，或是如何進行」。