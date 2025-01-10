藍：最短時間否決憲訴法覆議

立法院今天將處理憲法訴訟法覆議案，國民黨立院黨團已表態，不願邀請行政院長卓榮泰就憲法訴訟法覆議案至立法院報告，將在符合程序規範下，以最短時間將覆議案否決；民進黨立院黨團總召柯建銘嗆聲，今天覆議案國民黨走得下去的話「試看看」。藍綠都祭出甲級動員，憲訴法延長賽一觸即發。

藍營人士表示，國民黨立院黨團預計上午八時廿分先召開黨團大會討論，擬提案變更議程，在上午先將院會改為召開全院委員會，下午進行覆議案記名投票表決。

針對行政院長卓榮泰對不能到立院報告表示遺憾，國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，這會期只剩四次院會，如果要邀請卓榮泰報告答詢，又要花掉一天，會阻礙審查中央政府總預算。

王鴻薇表示，從法律面來說，立法院職權行使法訂得很清楚，關於覆議案的處理只是「得」邀請行政院長來報告，現在若要加快審查中央政府總預算，不邀請行政院長來報告，也完全符合法律程序。

王鴻薇說，如果行政院越俎代庖，幫司法院報告有哪些窒礙難行之處，這不也是違背、破壞五權分立的原則？所以國民黨團不主張讓行政院長來報告。她也質疑，民進黨一直想讓卓榮泰來報告，就是民進黨根本不在乎中央政府總預算到底能不能夠如期完成，到底是誰在擋預算？

民進黨團同樣祭出甲動員，柯建銘表示，民進黨團也主張覆議案一定保證如期處理，不然就是民進黨違憲，會被罵死；但如果沒有好好談，今天覆議案國民黨走得下去的話「試看看」，以後的覆議案走得下去嗎？

但據悉，由於總預算案尚未通過，綠營仍要顧忌大動作反制徒增變數，且考量後續釋憲才是主戰場，對今天覆議案不會祭出武鬥占領議場，而是以甲級動員全體到齊方式，力求完整發言，留下紀錄。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，民眾黨團的原則很簡單，關於覆議案，一切按議事規則進行就好，只怕民進黨再度闖進議場杯葛。且如果「財政收支劃分法」、「公職人員選舉罷免法」修正案，行政院也要提覆議，民眾黨一點都不會感到驚訝。