憲訴法覆議今表決 卓揆可能成最多憲政救濟閣揆

立法院今天預計表決憲法訴訟法覆議案，由於在野黨擁席次優勢，覆議案否決機率高。行政院昨天說，就算覆議遭否決，法案正式生效前還有十三天可以沙盤推演，釋憲或預防性權利救濟都會考慮。

藍綠黨團甲動備戰

立法院去年底三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，將大法官總額固定為十五人，參與評議的大法官人數不得低於十人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於九人。行政院認為窒礙難行，提出覆議案。

立法院今天將覆議案列為院會報告事項，國民黨團擬提案在上午召開全院委員會，下午變更議程進行覆議案投票，藍綠今各自祭出甲動備戰，表決大戰山雨欲來。

卓揆提覆議三理由

由於國民黨團日前以憲訴法由司法院執掌，而非行政院為由，表態不邀卓揆赴立院報告覆議案。卓揆昨為此舉行記者會強調，希望立法院針對重大爭議的法律案、窒礙難行的法律案，能再次審慎討論，立院不安排政院報告，絕非遺憾可以形容。

卓榮泰說明三大覆議理由，包含規範大法官十人才能開會、九人才能違憲宣告，但當前僅八位大法官，憲法法庭無法開會，等同癱瘓司法院；若大法官人數不足，總統要在兩個月內補提名，卻未規範立院行使同意權的實現，不對稱修法使機關窒礙難行；新法規定修正公布後立即施行，但按照目前大法官現額，新法上路後憲法法庭即癱瘓。

卓榮泰說，癱瘓憲法法庭讓機關無法行使憲政救濟，是憲政史上最大的破壞。政院要捍衛憲政體制、維護憲法法庭正常運作，希望朝野立委支持覆議，別站在毀憲、摧毀憲法法庭、剝奪人民憲政權力，造成錯誤歷史的那一方。

卓內閣上路不到八個月即二度提出覆議，更對選舉罷免法、財政收支劃分法、警察年改等法案表態窒礙難行，有可能成為史上提出最多憲政救濟的閣揆。卓榮泰說，他每天都不悲觀，也不能悲觀，因為他對國家未來發展要心存樂觀，才能前進，「悲觀不在我們的日常」。

藍：你亮劍我亮刀

行政院政務委員林明昕昨天說，覆議若遭否決，憲訴法也不會立刻生效，還要經行政院長副署、總統十天內公布，公布後也要等第三天生效，政府仍有時間沙盤推演，包括提釋憲或預防性權利救濟。

國民黨團書記長林思銘表示，原則上今日院會依照議程進行，盼民進黨不要杯葛，若有動作將見招拆招、「你亮劍，我就亮刀」；如果立法院長韓國瑜認為還有協商的空間，黨團也願意配合。

據了解，由於總預算案尚未通過，仍要顧忌大動作反制徒增變數，且考量後續釋憲才是主戰場，綠營不打算武鬥占領議場，而是以登記發言形式，留下完整紀錄。