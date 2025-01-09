快訊

台灣高鐵董座江耀宗卸任 交通部證實：總經理鄭光遠代理

憲訴法陷朝野攻防 內政部尚未聲請解散統促黨

中央社／ 台北9日電
內政部長劉世芳。記者陳正興／攝影
內政部長劉世芳。記者陳正興／攝影

朝野目前仍在對立法院三讀修正通過的憲訴法部分條文進行攻防。內政部劉世芳今天表示，已決議向憲法法庭聲請統促黨違憲解散，不過目前憲訴法卡在立法院，只要憲法法庭能啟動，內政部就會盡快送案。

立法院先前三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，民進黨立法院黨團表示，會提出暫時處分及釋憲；行政院也已提出覆議案，尚待立法院表決。

內政部今天舉行部務會議會後記者會，媒體詢問何時會向憲法法庭聲請解散統促黨。劉世芳說明，要先確定憲法法庭能否開會，內政部身為行政機關，不會處理完後就直接送到憲法法庭放著，希望憲法法庭能按照原來接受人民陳情或憲法疑義趕快啟動。

劉世芳解釋，只要憲法法庭能啟動，內政部就會盡快送案，也會請熟悉憲法的學者、專家或律師幫忙。她也補充，「有些事情卡在立法院，就是憲訴法部分」，所以還無法確定何時會送憲法法庭。

媒體追問統促黨現在是否仍能運作，內政部民政司長鄭英弘回應，依法規定，在還沒解散前，仍會是在內政部備案的政黨。

此外，針對復康聯盟黨主席屈宏義遭控收中國資金，吸收退役軍人規劃武裝攻擊等。內政部昨天指出，將依憲法增修條文及政黨法向憲法法庭聲請解散。

針對聲請解散復康聯盟黨時程，劉世芳表示，內政部政黨審議委員會先開會，並請政黨代表人過來說明，後續若經政黨審議委員會審議通過，再送憲法法庭處理。

劉世芳強調，不過目前復康聯盟黨主席與多名黨內要角似乎都被收押禁見，可能會等能代表黨的負責人、代理人或重要成員到政黨審議委員會報告，內政部仍會給予機會陳述。

內政部 劉世芳 統促黨

延伸閱讀

詹江村自爆有陸身分證嗆「逮捕我」 劉世芳回擊：勿再放話

視察高雄旗美汙水處理廠 內政部長劉世芳：年底可達碳中和目標

全台5里長有大陸國籍恐解職 內政部：去函區公所照規定辦理

高虹安涉貪案停審…仍維持停職停薪處分？ 內政部給答案

相關新聞

憲訴法覆議今表決 卓揆可能成最多憲政救濟閣揆

立法院今天預計表決憲法訴訟法覆議案，由於在野黨擁席次優勢，覆議案否決機率高。行政院昨天說，就算覆議遭否決，法案正式生效前...

藍促憲訴法覆議案10日表決 綠盼再協商、白喊照規定走

立法院朝野黨團今天協商憲法訴訟法覆議案處理時程再度破局。國民黨團表示，希望明天立法院會按照規定進行，「我們會備戰」。民進...

憲訴法陷朝野攻防 內政部尚未聲請解散統促黨

朝野目前仍在對立法院三讀修正通過的憲訴法部分條文進行攻防。內政部長劉世芳今天表示，已決議向憲法法庭聲請統促黨違憲解散，不...

憲訴法覆議案…朝野協商2小時無共識 韓國瑜：提送院會處理

立法院朝野黨團今天再度協商憲法訴訟法覆議案處理時程，朝野除就是否要邀行政院長列席說明意見分歧，表決日期部分，國民黨團希望...

民進黨：憲訴法覆議案不邀政院說明 國民黨應負責

民進黨秘書長林右昌今天表示，立法院不邀請行政院就「憲法訴訟法」覆議案進行報告說明，這樣的作法令人遺憾，完全主導的國民黨應...

憲訴法政院提覆議 國民黨：維護當權者掌控憲法解釋權

行政院就「憲法訴訟法」修正案提出的覆議理由，國民黨今表示，過去對憲法法庭議決太過寬鬆的標準，讓憲法法庭易成為當權者的禁臠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。