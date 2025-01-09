憲訴法政院提覆議 國民黨：維護當權者掌控憲法解釋權

行政院就「憲法訴訟法」修正案提出的覆議理由，國民黨今表示，過去對憲法法庭議決太過寬鬆的標準，讓憲法法庭易成為當權者的禁臠，更成貫徹「個人意識型態」的場域，導致人民對於應為憲法守護者的憲法法庭失去信心。行政院執意憲訴法覆議的理由或質疑其違憲的說辭，只是為維持過度寬鬆的標準，讓當權者繼續掌控憲法解釋權，以獲取政治利益的空間。

國民黨表示，新修正的「憲訴法」校正以往的弊端，讓國家憲政回歸符合民主意涵的正常運作。修法規範與多數先進國家要求3分之2的標準一致，若如同行政院長卓榮泰所言，此次修法會癱瘓大法官與人民基本權力，其他國家的憲政體制難道都無法運作了？此外，不論是提名時限，或修正公布後立即施行的問題，根本癥結在於賴總統應廣納民意，提出符合社會期待、具備專業素養，而非符合民進黨需求的大法官人選，尋求在野共識，儘速補足大法官缺額，始為根本解決之道；將責任推給監督把關的國會，才是執政者不負責任的作法。

國民黨表示，最新民調顯示，56.7%民眾支持憲法訴訟法修正，至少10位大法官出席並有9位大法官同意才能做出判決，僅30.6%不支持，交叉分析更發現，其中民進黨支持者高達54.5%支持修法。這份調查結果驗證行政院不僅站在「錯誤歷史那方」，還走往與民意背道而馳的方向。多數民意已告訴民進黨政府，不希望憲法法庭成為當權者的禁臠，新修正「憲訴法」符合社會民意趨向。

國民黨表示，憲法法庭應該公正廉明、客觀、務實地守護憲法。過去憲法法庭的判決屢生社會爭端，尤其「實質廢死」的決議，讓多數民意對於憲法法庭的公正性或客觀性產生質疑；憲法法庭更不應該成為貫徹「個人意識型態」的場域。新修正的憲訴法確保憲法法庭能具有更廣泛的共識，避免憲法法庭造成偏頗的判決，真正保護民主制度。