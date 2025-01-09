憲法訴訟法覆議案 立法院長韓國瑜再邀朝野協商

立法院長韓國瑜今天下午召集朝野各黨團，研商有關行政院針對立法院三讀通過修正「憲法訴訟法第4條、第30條及第95條」移請立法院覆議案。 韓國瑜率先抵達紅樓202會議室，與國民黨團的幹部進行討論，而近日「雙罷」引戰的民進黨立院黨團總召柯建銘，一個人拄著拐杖接受媒體記者聯訪，進入會議室後，國民黨立院黨團總召傅崐萁笑著向他打招呼，在韓院長的促請下柯總召才步入座位，而他隨即以程序問題發言，針對立法院過往朝野協商的歷史，逐一細數這樣做的各種原由。立法院長韓國瑜（左）今天下午召集朝野各黨團，研商有關行政院針對立法院三讀通過修正「憲法訴訟法第4條、第30條及第95條」移請立法院覆議案，韓國瑜率先抵達紅樓202會議室，與國民黨團的幹部進行討論。記者許正宏／攝影立法院長今天下午召集朝野各黨團，研商有關行政院針對立法院三讀通過修正「憲法訴訟法第4條、第30條及第95條」移請立法院覆議案，而近日「雙罷」引戰的民進黨立院黨團總召柯建銘（前左），一個人拄著拐杖進入會議室後，國民黨立院黨團總召傅崐萁（右三）笑著向他打招呼。記者許正宏／攝影立法院長韓國瑜（左）今天下午召集朝野各黨團，研商有關行政院針對立法院三讀通過修正「憲法訴訟法第4條、第30條及第95條」移請立法院覆議案，而近日「雙罷」引戰的民進黨立院黨團總召柯建銘（右），一個人拄著拐杖接受媒體記者聯訪，眾人等待他受訪後，他才緩步進入會議室，在韓院長的促請下柯總召才步入座位。記者許正宏／攝影立法院長韓國瑜（右）今天下午召集朝野各黨團，研商有關行政院針對立法院三讀通過修正「憲法訴訟法第4條、第30條及第95條」移請立法院覆議案，近日「雙罷」引戰的民進黨立院黨團總召柯建銘（左），在韓院長的促請下柯總召才步入座位，而他隨即以程序問題發言，針對立法院過往朝野協商的歷史，逐一細數這樣做的各種原由。記者許正宏／攝影 傅崐萁 柯建銘 立法院 韓國瑜
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