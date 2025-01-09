恐成史上最常覆議釋憲閣揆 卓榮泰反稱這由立法院決定

立法院擬明日處理「憲法訴訟法」覆議案，外界關注若覆議失敗，政院後續是否聲請釋憲。政務委員林明昕指出，窮盡政治手段後，不排除採取釋憲，或司法實務上的「預防性權利救濟」，必要時不會放棄任何救濟手段。至於行政院長卓榮泰可能成為史上提出最多覆議、釋憲的閣揆；卓說，「行政院會不會繼續提覆議案，是由立法院所決定」。

行政院2日提出「憲法訴訟法」覆議案，國民黨團總召傅崐萁指出，本周五積極處理覆議案，但他認為，憲訴法執掌在司法院並不是行政院，不願邀卓榮泰赴立法院報告；卓榮泰則在今天親上火線，於行政院舉行記者會說明覆議的三大理由，呼籲立法院支持。

針對覆議若未通過，是否考慮聲請釋憲。政務委員林明昕表示，覆議是憲法給予的政治手段，釋憲則是憲法給予的法律手段，兩者沒有直接關聯，覆議後不見得要釋憲，也能不覆議就釋憲；假使覆議案結果不如預期，政院窮盡政治手段後不排除採取法律手段，再來考慮是否釋憲、如何進行。

林明昕說明，覆議如果被否決，法律並不會即刻生效，依照憲法，要經行政院長副署、總統在10天內公布，還有時間可以沙盤推演，也因法律未明確寫下生效日，因此會在公布日後第三天生效，這段期間是否聲請釋憲「都可以考慮」。

林明昕指出，很多司法案件中，有一種叫做「預防性權利救濟」，指目前還未實際受到侵害，但一來的話就來不及，此手段是司法常態，但憲法訴訟實務上還未有過，但不表示不能做，都可以討論，至於大法官如何處理就尊重，「如果必要時不會放棄，但無法說現在一定會有，或是如何進行」。

媒體提問，行政院自去年國會職權修法，再到選舉罷免法、憲法訴訟法、財政收支劃分法，及日前完成修法的警察年改議題，都認為窒礙難行，外界認為卓可能成為史上提出最多覆議、釋憲的閣揆。

「我每天都不悲觀，也不能悲觀。」卓榮泰回應，因為他對國家發展心存樂觀，才能跟著團隊一起前進，「悲觀不在我們每天日常內」，讓憲政體制、司法按正常運作，透過覆議案提出，是行政院的責任，未來大法官、憲法法庭做出什麼樣的決議，那是大法官的權利。

卓榮泰強調，覆議案的提出，行政院是被動的，主動權是在立法院，只要立法院誠心誠意為國為民，按照憲法基本份際，不作出任何擴權、違憲的動作，行政院沒有能力也沒有必要提出覆議案，「行政院會不會繼續提覆議案，不看行政院，而看立法院，是由立法院所決定」。