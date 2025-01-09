卓揆憾未能到立院說明 盼立委審慎覆議

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「新修的《憲訴法》恐癱瘓憲法法庭、修法內容也不對稱，且侵害人民權益，盼朝野立委在覆議案重新思考！」行政院長卓榮泰9日特地召開記者會，遺憾表示無法到立法院說明覆議案，並呼籲立委們能在覆議表決時好好思考，否則就是站在侵害人民權益的一方。

針對後續救濟措施，政委林明昕透露，有可能以「預防性權利救濟」因應。

批立法權癱瘓司法權

卓榮泰表示，行政院對《憲訴法》提出覆議，但立法院不願讓行政院到場說明，連最基本的說明機會都沒有，已經不是用「遺憾」可以形容。

他強調，提出覆議不是要造成對立，而是希望立法院的立委們，能針對重大爭議的法律案可以再審慎討論。卓榮泰說，憲法法庭99%是處理人民權利救濟，新法將嚴重剝奪人民權益。

「行政院有權利提出覆議，並沒有越俎代庖！」卓榮泰指出，行政院是憲政機關，本就有權提出覆議，並捍衛憲政體制的運作。若說越俎代庖，立法院用立法權限制司法權運作，難道沒有長臂管轄、癱瘓司法權的疑慮？他認為這次修法的最大政治算計，就是要讓各方無法透過憲法法庭進行救濟。

盼朝野重新思考

他提出《憲訴法》3大窒礙難行理由：



1.新法規範大法官會議人數，需有10人成會、9人同意才能違憲，但如今限額僅有8人，將使憲法法庭無法開會。



2.雖然新法有規定總統2個月內要補提大法官，但沒有明訂立法院的人事審查時限，修法不對稱讓人數補正程序孻難以掌握。



3.法律修正公布後立刻施行，馬上就會讓現在的憲法法庭癱瘓、無法運作。

「決定行政院是否要提覆議的，是立法院！」卓榮泰喊話說，希望朝野立委能再想想，若支持覆議，就是站在捍衛人民權益與憲政秩序的一方，希望相關修法能重新檢討，共同找出憲政與國家利益的共識。

公布3天內有玄機

媒體質疑，若覆議沒有通過，行政院要如何因應？政務委員林明昕說，覆議失敗後法律不是馬上生效，需由行政院長副署、總統10天內公布，而法律公布後也不是馬上生效，而是3天內，而這3天有可能會發動「預防性權利救濟」，這是司法常見概念，但在憲法過去案例較少，相關狀況行政院與司法院都會推演。

但國民黨團首席副書記長王鴻薇回應表示，距離修會只有4次院會，國民黨希望優先處理總預算，只需要花1次院會就可以處理掉覆議。另外，王鴻薇解釋說，《立法院職權行使法》是說覆議案「得」請行政院長到立法院報告，不是「應」，卓榮泰沒有一定要到立法院；最後，她質疑《憲訴法》主管是司法院，行政院提覆議很奇怪。

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