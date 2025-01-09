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影／覆議案未安排行政院報告 卓榮泰：絕非遺憾可以形容

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
行政院今天舉行記者會說明「憲法訴訟法」修正之覆議案，行政院長卓榮泰（中）、副院長鄭麗君（左）、秘書長龔明鑫（右）等人出席。記者邱德祥／攝影
行政院今天舉行記者會說明「憲法訴訟法」修正之覆議案，行政院長卓榮泰（中）、副院長鄭麗君（左）、秘書長龔明鑫（右）等人出席。記者邱德祥／攝影

行政院今天舉行記者會說明「憲法訴訟法」修正之覆議案，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、政務委員林明昕、發言人李慧芝出席。卓榮泰表示提出覆議不是要造成對立，而是希望立委能再次審慎討論爭議法案，立法院不安排行政院報告，連基本說明機會都沒有，絕非遺憾可以形容。

立法院會10日將處理憲法訴訟法覆議案，國民黨立院黨團拒絕邀請行政院長卓榮泰赴立院說明，卓榮泰今天召開記者會表示，政院因修法窒礙難行提出覆議，卻連說明機會都沒有，絕非遺憾可以形容。卓榮泰強調政院有責任提起覆議，絕非部分立委所說政院越俎代庖、長臂管轄。

卓榮泰說明2013年時，行政院提出會計法覆議案，當時在朝野有高度共識下，沒有到立院說明，但是今天與當年不可同日而語。卓榮泰表示憲法法庭是人民最後一道關卡，不容被破壞，新修正的法律導致大法官無法做成憲法決議，至人民權利於不顧，行政院有責任提起覆議，絕非部分立委所說的越俎代庖。

卓榮泰呼籲朝野立委支持覆議案，如果支持覆議案，就是站在維護憲政體制、五院體制正常運作、保障憲法法庭正常運作；如果還是堅持惡法，那就是毀憲、剝奪人民憲政權利，和造成錯誤歷史的一方。卓揆請朝野立委支持覆議案，讓國家憲政有機會重回正軌。

行政院今天舉行記者會說明「憲法訴訟法」修正之覆議案，行政院長卓榮泰（圖）強調政院有責任提起覆議，絕非部分立委所說政院越俎代庖、長臂管轄。記者邱德祥／攝影
行政院今天舉行記者會說明「憲法訴訟法」修正之覆議案，行政院長卓榮泰（圖）強調政院有責任提起覆議，絕非部分立委所說政院越俎代庖、長臂管轄。記者邱德祥／攝影
行政院今天舉行記者會說明「憲法訴訟法」修正之覆議案，行政院長卓榮泰（右二）、副院長鄭麗君（左二）、秘書長龔明鑫（右一）、政務委員林明昕（左一）等出席。記者邱德祥／攝影
行政院今天舉行記者會說明「憲法訴訟法」修正之覆議案，行政院長卓榮泰（右二）、副院長鄭麗君（左二）、秘書長龔明鑫（右一）、政務委員林明昕（左一）等出席。記者邱德祥／攝影
行政院今天舉行記者會說明「憲法訴訟法」修正之覆議案，行政院長卓榮泰（中）、副院長鄭麗君（左二）、秘書長龔明鑫（右二）、政務委員林明昕（左一）、發言人李慧芝（右一）出席。記者邱德祥／攝影
行政院今天舉行記者會說明「憲法訴訟法」修正之覆議案，行政院長卓榮泰（中）、副院長鄭麗君（左二）、秘書長龔明鑫（右二）、政務委員林明昕（左一）、發言人李慧芝（右一）出席。記者邱德祥／攝影

卓榮泰 憲法法庭 行政院

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