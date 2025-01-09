提三大覆議理由 卓揆籲立院：別站在錯誤歷史那方

國民黨立院黨團表態不願邀請行政院長卓榮泰就「憲法訴訟法」覆議案至立法院報告。卓揆今在行政院親自說明覆議三大理由，強調行政院要捍衛憲政體制、維護司法院大法官憲法法庭的正常運作，以及捍衛憲政救濟的基本權力。他呼籲立委支持覆議，別站在造成錯誤歷史那方。

行政院2日提出「憲法訴訟法」覆議案，國民黨團總召傅崐萁指出，本周五積極處理覆議案，但他認為，憲訴法執掌在司法院並不是行政院，卓榮泰提覆議有越俎代庖之嫌，依「立法院職權行使法」，立法院沒有一定要邀請行政院長報告，決定不邀卓榮泰，以免浪費國人時間與公帑。

對於無緣赴立法院說明，卓榮泰今天上午將親上火線說明覆議理由，第一，新法規範10個大法官才能開會、9位才能做成違憲宣告，但目前只有8位大法官，按照立法院所新修的憲訴法，大法官一但無法開會、無法做成違憲合憲審理，就等同癱瘓大法官與人民基本權力。

卓榮泰續指，第二，新法規定總統提名時限，但未規範立法院行使同意權的時限；大法官若像現在一樣人數不足，總統必須在2個月內補提名，但沒有規定立法院何時完成審議，此種不對稱的修正內容，將造成大法官人數補正程序上難以掌握。

卓榮泰說明，第三，新法規定修正公布後立即施行，但按照目前大法官現額，新法一定通過，大法官顯然無法開會，這種情況下，等同憲法法庭被癱瘓掉，立即無法運作，造成很多憲政上的窒礙難行之處。

針對提出覆議，卓榮泰強調，行政院作為憲政機關，要捍衛憲政體制、維護憲法法庭正常運作及人民救濟權利，所以行政院基於憲法增修條文第3條規定，希望立委能不分朝野再次審視法案內容，讓立委有機會再做出合憲合法的改變，衷心盼望各位委員先進能支持覆議案。

卓榮泰強調，若立委能支持覆議案，就是站在維護五院體制正常、保障憲法法庭維護憲法權利正常運作，以及捍衛人民有權利經由憲法法庭解決憲政爭議的這一方，若堅持新修正的惡法，就是站在毀憲、摧毀憲法法庭、剝奪人民憲政權力，造成錯誤歷史的那一方。

他期盼，朝野立委能慎思，共同找出符合憲政和國家利益的最大共識，妥適回應各界訴求，共同捍衛憲政體制健全運作，慎重期盼朝野各黨先進能支持覆議案，讓國家憲政有機會重回正軌，「若支持覆議案，各位委員大名將與我國憲政憲政永久並存」。