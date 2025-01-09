最新民調56.7%支持修憲訴法 民進黨支持者也過半認同

新國會智庫今天針對近期民進黨立院黨團總召柯建銘提出三項主張及四項法案發布民調結果，其中在是否支持憲法訴訟法修法中，有高達56.7%支持，僅30.6%不支持，其中民進黨支持者也有高達54.5%支持修法。

新國會智庫今天邀請國民黨立委羅智強、王鴻薇、李彥秀、廖偉翔和文化大學教授鈕則勳出席與談。本次調查包含「全面罷免在野黨立委、解散國民黨、罷免韓國瑜院長、憲法訴訟法、財劃法、選罷法，關說司法罪立法」等民眾態度。

七項調查結果分別為，是否支持罷免立法院長韓國瑜？33.7%支持，47.3%不支持；是否支持全面罷免在野黨區域立委？27.2%支持，60.9%不支持；是否支持解散國民黨？22.2%支持，66.4%不支持；是否支持憲法訴訟法修正，至少10位大法官出席並有9位大法官同意才能做出判決？56.7%支持，30.6%不支持；是否支持選罷法修正，罷免連署比照總統連署附上身分證影本？52.9%支持，41.3%不支持；是否支持財劃法修正，增加全國各縣市統籌分配款？47.4%支持，37.6%不支持；是否支持完成「關說司法罪」制訂，追究關說司法的刑事責任？81.7％支持，12.2％不支持。

羅智強表示，這份民調結果給了民進黨多記大耳光，不要總是站在民意對立面，甚至連自身的支持者也不買單，也透露出台灣人民是非常聰慧厚道，不只擁護民主，更加反對惡罷、厭惡高度政治對立，執政者應該要能尊重人民的心聲，希望賴清德總統要能聽進去。

王鴻薇認為，民進黨在各項重大議題與民心完全相悖，民進黨窮盡一切政治資源、網軍資源扭曲事實，民意還是站在民進黨對立面，不能口口聲聲說民主，結果追求的是「民進黨做主」。

李彥秀提及，相信賴清德看到這份民調會睡不著，民進黨在這份民調是七連敗，甚至民進黨支持者也難以認同民進黨所提出的主張，也顯示出賴清德治國的大危機。民進黨老是說自己傾聽民意、抓住民意脈動，事實上只能靠批鬥在野黨凝聚深綠支持者的共識，賴清德對於民意的掌握、溝通協調已完全失準，更與主流民意是悖離。

廖偉翔指出，最有智慧、最有戰力的柯建銘提出多項主張均遭民眾打臉反對，民進黨仍不斷以政治操作想要罷免韓院長、對在野黨發動大罷免，但民眾非常清楚民進黨試圖削弱在野黨監督功能、分化在野黨，就是為了鞏固自身執政權力，賴清德現在不斷發動對在野的攻擊與抹黑，多次號召支持者包圍國會、衝進國會，都令人聯想是不是想要重返帝制？

鈕則勳認為，柯建銘此舉可能有三項考量，第一是感到自己的大權旁落、影響力衰退；第二是發出不平之鳴以期先發制人，希望藍軍在柯建銘所設定的遊戲規則裡面因應，挑起更大的政治紛爭獲利；第三則是虛張聲勢，完全是一個政治博弈的過程，讓國民黨立委能夠忌憚或是創造國民黨內部矛盾。

鈕則勳說，這三項策略都是為了配合民進黨或賴清德的主軸，就是「戰與對抗」、「寸土不讓」的政策，然而從民調可以看到各項主張，在高度對抗的社會氛圍下，連泛綠支持者都不完全買單。

本次民調委託單位為新國會智庫、人人未來基金會和民主學校協會，執行機構為「趨勢民調」，訪問日期自2025年01月06日至2025年01月07日，有效樣本數1078人，抽樣誤差在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負2.98個百分點之內，訪問地區為戶籍於臺閩地區且年滿20歲的一般民眾。

本次使用調查方法為母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查 ; 加權方法是依內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡、教育程度採用多重反覆加權。